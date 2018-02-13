В здании завода «Степан Разин» откроется современный бар-тапрум

Никита Филиппов, совладелец компании AF Brew

Старый кирпичный фасад завода «Степан Разин» выходит пятью панорамными окнами на Курляндскую улицу: там и расположен тапрум. Через стекло за баром, на котором выписывается меню, виден склад готовой продукции. Пиво мы продаем по заводским ценам, можно формировать заказ на вынос со склада — от нескольких бутылок до паллеты. Все релизы, коллаборации и минифестивали будут проходить здесь — площадь двух залов около 270 кв. м.

Мы рады, что производство AF Brew обрело свой постоянный адрес на территории закрытого, но бесспорно старейшего в городе пивоваренного завода «Степан Разин», пережившего двести с лишним лет. За внешний вид тапрума отвечали дизайнеры Анастасия Артемьева, Сергей Семич и Василий Байло: промышленные светильники, декоративная облицовочная плитка, уличная вывеска в традициях ленинградского промышленного дизайна — неоновые буквы в ржавых металлических коробах и фасад барной стойки из стеклоблоков, которыми были заложены оконные проемы помещения.

В баре — 20 кранов, и в отличие от политики наших Redrum и Camorra, в тапруме мы разливаем как свое пиво, так и эксклюзивы от дружественных пивоварен 8 Barrels, Bottle Share, Zagovor, XP Brew и поставщиков импортного крафта.

Во второй очереди AF Brew Taproom, которая запустится весной, будет полноценная кухня и небольшое концертное пространство.»