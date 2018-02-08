На Петроградской стороне откроется лапшичная Yoda Noodle Bar

Заведение Yoda Noodle Bar готовит компания друзей — пиар-специалист Александр Первак, Никита Рященко и Кристина Журавлева. Предысторию создания Александр комментирует так: «Мое главное достоинство — объединять людей, дружить и общаться. Мы, трое лучших друзей, хотели передать эту атмосферу и заодно воплотить нашу общую беззаветную любовь к тайской кухне. Так у нас получилась лапшичная на каждый день. Наше заведение дог-френдли: название Yoda дано в честь симпатичного французского бульдога Никиты и Кристины».



В меню шеф-повар Игорь Тимошенко, в портфолио которого Made in China, брассерия Palm, Proжарка, включил как классику — лапшу пад тай и рисовый десерт манго стики райс, так и авторские реплики на национальные блюда — салат с лососем в лайме, тартар с алоэ и палтус с личи. По словам владельцев, они не хотят играть в высокую гастрономию и путать людей сложными названиями: вместо этого они выбрали маленькое гибкое меню, которое планируют часто корректировать по обратной связи от гостей. Кухню обещают открытой во всех смыслах — как в планировке, так и для комментариев гостей. В барной карте рядом соседствуют необычные лимонады из Таиланда и лаконичный список вин — понемногу от Старого и Нового света и трендовая органика.

Интерьер кафе разработало архитектурное бюро Living Now Studio: сочные тайские блюда в визуальный код интерпретировали яркими цветами и смешением стилей. Модный бетон с неоном как в Бангкоке, зеленые пальмы с пляжей Ко Чанга — в оформлении ресторана полная эклектика: бархат живет в компании поликарбоната, а винтажные ткани — рядом с нержавейкой. Тему тропиков в визуальной коммуникации проекта продолжили графические дизайнеры Родион Серебренников и Диана Сергиенко (22.13, «О да, еда!», Macaronica). Открытие планируется во второй половине февраля.