На набережной реки Карповки, 10 открылась кофейня Umka — младшее заведение бренда «Север-Метрополь». Проект, по заявлениям его создателей, рассчитан на молодых людей и тех, готов воспринимать проверенное десятилетиями качество в современном формате».

У дизайна кофейни — скандинавский характер: лаконичный, сдержанный, с элементами, сделанными из натурального дерева, и живой зеленью. Проект оформления разработало агентство Paum, в портфолио которых среди прочего бар Kabinet и рестораны «Банщики» и «Курорты». Еще примечательные черты пространства — пастельные оттенки и большие оконные витрины.

В кондитерской, помимо классических десертов, подают те, которые были придуманы специально для Umka. Заведение также подавать кофе самых разных видов и с разными способами заварки, в том числе и альтернативными — в кемексе, аэропрессе или пуровере.