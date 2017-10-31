Леонид Алексеев, дизайнер В студенческие годы в Лондоне курица стала вершиной моей гастрономической пирамиды. Она стоила дешево, и ее легко было запекать целиком, не отвлекаясь, пока я готовился к занятиям, а из костей варить суп, который после дня учебы спасал от голодной смерти. А если научиться извлекать костяк, то и вовсе можно было превращать птицу в подобие колбасы и брать с собой в колледж уже в виде бутербродов. Теперь я заменяю курицу на вырезку индейки и готовлю не менее трех раз в месяц. Рулет из индейки можно хранить в холодильнике и есть всю неделю или подать гостям как основное блюдо.».