«Банщики»

В русском ресторане при Дегтярных банях кормят не лубочной, а прогрессивной отечественной кухней: тушенка из утки — с гречневой бриошью и соусом из печеного яблока, вареники с вишней — и со сметанным кремом. Кроме того, это редкое место, где и закусить, и опохмелиться можно высоко-гастрономическим блюдом.