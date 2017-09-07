11 лучших ресторанов Петербурга 2017 года

Beefzavod

Команда Big Wine Freaks взялась восстановить дореволюционную славу российского мяса: завела стадо в Ленобласти, наладила технологию сухого вызревания туш бычков ангусов и добилась  сверхнасыщенного вкуса у стейков собственного приготовления. Новая достопримечательность Петербурга, не иначе!

Бар Beefzavod
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Duo. Asia

После сокрушительного успеха Duo и «Тартар-бара» шеф Дмитрий Блинов оттачивает фирменный стиль на азиатской кухне. Опять успех! Культу Блинова подыгрывает ослепительно подсвеченная открытая кухня, у которой, как вокруг шаманского костра, сидят гости, ожидающие тартар из гребешка в кокосовом соусе и татаки из говядины с кольраби.

Бар Duo. Asia
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Godji

Холдинг Ginza Project не только поддержал мировой гипертренд на экзотическую перуанскую кухню, но и удачно адаптировал ее под местные вкусы: тирадито, севиче и каузу одобрили и прогрессивные гурманы, и консервативные едоки.

Бар Godji
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Kuznya

В здании бывшей кузни на Новой Голландии утром завтракают семенами чиа с заваренной овсянкой, в обед едят цыплят, хрустящие креветки и равиоли без теста, а ночью танцуют с коктейлем Club Soda в руках.

Бар Kuznya
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Smoke BBQ

Не зря хозяева ресторана ездили за коптильней в столицу барбекю — техасский Остин: они добились совершенного брискета и ребрышек, в очередь за которыми стоят при любой погоде.

Бар Smoke BBQ
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«Ателье»

Петоградской стороне не хватало этого атмосферного тапас-бара: вешенки с кремом из топинамбура и стейк мачете с копченым бататом, херес, уличные фонарики как в Барселоне и куча знакомых. Как хорошо, что команда Italy Group вышла за рамки холдинга и сделала место для души.

Бар «Ателье»
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«Банщики»

В русском ресторане при Дегтярных банях кормят не лубочной, а прогрессивной отечественной кухней: тушенка из утки — с гречневой бриошью и соусом из печеного яблока, вареники с вишней — и со сметанным кремом. Кроме того, это редкое место, где и закусить, и опохмелиться можно высоко-гастрономическим блюдом.

Бар «Банщики»
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«Китайская грамота»

Филиал сверхуспешного заведения столичного ресторатора Александра Раппопорта на месте PMI Bar: на три этажа с видовой террасой ходят за культовыми битыми огурцами, свиными ушами и уткой по-пекински.

Бар «Китайская грамота»
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«Курорты»

В первом в России заведении крымской гастрономии под патронажем севастопольских виноделов собрали лучшие вина и продукты полуострова: кокуры и алиготе идут под черноморские кефаль и камамбер.

Бар «Курорты»
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«Москва-Пекин»

В премиальном ресторане меню сочетает исторические блюда китайской императорской кухни и домашние говяжьи щечки с пюре; вина из хозяйства Ротшильдов, разумеется, в наличии.

Бар «Москва-Пекин»
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«Полный балет»

В здании, где жили Ваганова и Уланова, практикуют не танец, а праздник живота: обедают кундюмами и грудинкой, а ужинают эклерами и чизкейками, достойными статуса прим и премьеров.

Бар «Полный балет»
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«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

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  • Автор: sobaka
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