На премии «Что где есть в Петербурге» «Собака.ru» мы назвали самые главные из открывшихся за предыдущий год ресторанов со средним чеком более 1000 рублей. Полный список номинантов премии можно посмотреть здесь.
11 лучших ресторанов Петербурга 2017 года
Beefzavod
Команда Big Wine Freaks взялась восстановить дореволюционную славу российского мяса: завела стадо в Ленобласти, наладила технологию сухого вызревания туш бычков ангусов и добилась сверхнасыщенного вкуса у стейков собственного приготовления. Новая достопримечательность Петербурга, не иначе!
|Бар Beefzavod
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Duo. Asia
После сокрушительного успеха Duo и «Тартар-бара» шеф Дмитрий Блинов оттачивает фирменный стиль на азиатской кухне. Опять успех! Культу Блинова подыгрывает ослепительно подсвеченная открытая кухня, у которой, как вокруг шаманского костра, сидят гости, ожидающие тартар из гребешка в кокосовом соусе и татаки из говядины с кольраби.
|Бар Duo. Asia
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Godji
Холдинг Ginza Project не только поддержал мировой гипертренд на экзотическую перуанскую кухню, но и удачно адаптировал ее под местные вкусы: тирадито, севиче и каузу одобрили и прогрессивные гурманы, и консервативные едоки.
|Бар Godji
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Kuznya
В здании бывшей кузни на Новой Голландии утром завтракают семенами чиа с заваренной овсянкой, в обед едят цыплят, хрустящие креветки и равиоли без теста, а ночью танцуют с коктейлем Club Soda в руках.
|Бар Kuznya
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Smoke BBQ
Не зря хозяева ресторана ездили за коптильней в столицу барбекю — техасский Остин: они добились совершенного брискета и ребрышек, в очередь за которыми стоят при любой погоде.
|Бар Smoke BBQ
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«Ателье»
Петоградской стороне не хватало этого атмосферного тапас-бара: вешенки с кремом из топинамбура и стейк мачете с копченым бататом, херес, уличные фонарики как в Барселоне и куча знакомых. Как хорошо, что команда Italy Group вышла за рамки холдинга и сделала место для души.
|Бар «Ателье»
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«Банщики»
В русском ресторане при Дегтярных банях кормят не лубочной, а прогрессивной отечественной кухней: тушенка из утки — с гречневой бриошью и соусом из печеного яблока, вареники с вишней — и со сметанным кремом. Кроме того, это редкое место, где и закусить, и опохмелиться можно высоко-гастрономическим блюдом.
|Бар «Банщики»
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«Китайская грамота»
Филиал сверхуспешного заведения столичного ресторатора Александра Раппопорта на месте PMI Bar: на три этажа с видовой террасой ходят за культовыми битыми огурцами, свиными ушами и уткой по-пекински.
|Бар «Китайская грамота»
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«Курорты»
В первом в России заведении крымской гастрономии под патронажем севастопольских виноделов собрали лучшие вина и продукты полуострова: кокуры и алиготе идут под черноморские кефаль и камамбер.
|Бар «Курорты»
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«Москва-Пекин»
В премиальном ресторане меню сочетает исторические блюда китайской императорской кухни и домашние говяжьи щечки с пюре; вина из хозяйства Ротшильдов, разумеется, в наличии.
|Бар «Москва-Пекин»
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«Полный балет»
В здании, где жили Ваганова и Уланова, практикуют не танец, а праздник живота: обедают кундюмами и грудинкой, а ужинают эклерами и чизкейками, достойными статуса прим и премьеров.
|Бар «Полный балет»
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«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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