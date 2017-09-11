В город, кажется, вернулось лето — мы вспоминаем самые яркие ресторанные открытия минувшего сезона, которые вы могли (на самом деле, нет) пропустить: лучший татаки-ролл с тунцом, самый живописный португальский (!) двор-ресторан на Фонтанке и рюмочная с хреновухой на мёде и на сухой вишне с косточкой.

Subzero Меню: Основа меню — азиатская кухня, за основу которой взяли японскую. Страница с фирменными роллами делится на четыре части: каждая подразумевает особый способ готовки. Или неготовки: раздел «Тартар ролл» предлагает нарезанных каноническим кубиком сырого тунца, лосося или гребешка. Раздел «Татаки ролл» содержит обжаренных или опаленных палтуса, тунца и лосося. «Кранчи ролл» — теплые роллы с крабом, или тунцом, или лососем с угрем, мгновенно прихваченные во фритюре целиком и потом порезанные на части. В раздел «Спешл ролл» включены небезызвестные «Филадельфия» и «Калифорния», а еще ролл с лососем и угрем. Порции гигантские, и за аутеникой не гонятся. Интерьер: Интерьер разрабатывал Юрий Федоровов — дубовые минималистичные столы, состаренные зеркала, светло-серые стены, падающий из кашпо плющ и заросли черного бамбука. Ресторан Subzero

ул. Рубинштейна, 38

Tawny Меню: Из тапасов обязательно берите те, что с гребешком — в него идет умами-соус из цветной капусты с трюфельным маслом, фирменный стейк скерт, сочностью способный перещеголять рибай, и реплику на национальный десерт паштел де ната — слоеные корзиночки с заварным кремом, которых можно съесть с десяток в один присест. Интерьер: По соседству с «Голицын лофтом» обустроили двухэтажный бар с самым маленьким, но, наверное, самым фотогеничным в городе двором. Сквозной сюжет керамических изразцов в португальской технике азулейжу — персонаж Тони, он же Антоний Падуанский. Этот святой, одноименный виду портвейна тони — покровитель столицы Португалии. Еще духа Пиренейского полуострова добавляют хвойные и ампельные растения — вьюны, которые, надеемся, перенесут даже зиму. Ресторан-бар Tawny

Наб. реки Фонтанки, 20

Mapuche Меню: Кулинарные традиции Мексики, Перу и Чили шеф-повар Евгений Викентьев трактовал по-своему, но использовал все принятые там техники: быстрое маринование, использование углей и открытого огня — прижигание пламенем или раскаленным маслом.Так в меню появились жженое тирадито — разновидность севиче — из лангустина с прозрачной сангритой, кинзой и томатом, тако из гречневой тортильи с уткой, бананом, цукини и кардамоном и кукурузное крем-брюле с какао-мороженым, соленой шоколадной землей и кориандром. Интерьер: Каждая деталь интерьера заведения, вплоть до винтажных дверных ручек, найдена владельцами на рынках Сантьяго и Лимы, на старинных фотографиях на стенах — чилийские предки моей семьи. Ресторан Mapuche

Ул., Некрасова, 34

Duo. Asia Меню: Стартовать нужно с тартара из гребешка с магнетической кокосовой заправкой. Закусываем его битыми огурцами с кешью. Продолжаем дим-самами, через невесомое тесто которых, кажется, можно разглядеть начинку — бычьи хвосты. В супах голосуем за биск с креветками и древесными грибами, которым успешно прикидывается том ям, не забывайте подкладывать рис. На горячее выбираем гребешки с кукурузой. Или пряно-сладкий тандем языка и черных бобов. Или эпической нежности баклажан — все хороши. На десерт — моти или чурос: простой, но великий дуэт палочек из теста и заварного крема. Интерьер: Лаконичная обстановка берет акцентами: читается прохлада черного мрамора столешницы и теплое золото приборов. Самурайская минималистичность полотен калиграфа Покраса Лампаса и ажур балконной решетки в доме Крундешева напротив. Свежесть петербургского городского бриза из распахнутых окон и дышащая паром открытая кухня. Залитые хирургически-ослепительным светом пластические этюды труппы поваров и густой полумрак зрительного зала, скрадывающий все остальное. Ресторан Duo. Asia

Ул. Рубинштейна, 20

Made In China Меню: Дримтим бара «Бекицер» и дайнера Wong Kar Wine кормят булочками бао, вариациями на паназиатскую классику от татаки до лапши и поят редкими дистиллятами Китая и Японии. Включили в меню и модное в Москве блюдо ахи-поке — это такая по-хорошему колхозная гавайская еда: тарелка с рисом, быстро замаринованной рыбой и всем, что придет в голову. Тут делают даже овощное поке — с авокадо, соевой спаржей, водорослями, луком, имбирем: полезный и вкусный салат, где столько ингредиентов, что тебе не надоедает ни один из них — разве что чили айоли слишком уж тяжеловесно крепит из друг к другу. Интерьер: За строгими арками окон здания страхового общества «Россия» 1905-1907 годов тех, кто налегает на коктейль Oh My Mao на китайской водке, поддерживают модерновые перила родной зданию консоли. Место планирует быть препатийным центром Адмиралтейского района — для этого предусмотрены диджейский пульт под потолком и большая барная стойка. Ресторан Made In China

Ул. Большая Морская, 35

«Ателье» Меню: Команда Italy Group за рамками холдинга открыла место для души, чтобы лично принимать там страждущих приобщиться к сразу же ставшими популярными тапасами с крабом и вешенками. Еще абсолютные хиты — стейк мачете с копченым бататом и десерты — Tres Lechos, бисквитные кубики в молочном какао, которые подают в бумажном стаканчике как ретро-пломбир, и манго в перце — самобытное блюдо, где сладкое отлично сочетается с острым. Интерьер: Дизайн сделала Ксения Смирнова — в городе ее знают в том числе по оформлению заведения Una. Все делали по вдохновению, стены расписал отец Ксении — опытный художник. Гастробар «Ателье. Tapas&Bar»

Лахтинская ул., 8

«Полный балет» Меню: На входе вместо хостес тебя встречают пирожные и печенья, ювелирными драгоценностями разложенные в витрине. Девушка, решая, стоит ли задерживаться возле них, обязательно задумается, кто она — все-таки балерина, или скорее полная: ироничное название «Полный балет» каждый волен трактовать в соответствии с мощью своего ассоциативного мышления. Шеф-кондитер Ильназ Искаков, в портфолио которого есть Il Lago dei Cigni, со своей партией справляется как премьер: вот тебе и контемпорари-дэнс — конфета с подкопченным чаем, и соло в духе Мариуса Петипа — малиновый тарт или кофейное безе. А вот хореография меню шеф-повара Иннокентия Регентова — такие этюды на отечественные сюжеты без сверхсовременной пластики. Тут пропагандируют жанр несладких каш как основного блюда, и это удачная задумка. Интерьер: Интерьер, кстати, тоже скорее в кордебалете у кондитеров: здесь восстановленная метлахская плитка, окна и расстекловка зеркал в духе ар деко и немного романтичной живописи. Ресторан «Полный балет»

Гороховая ул., 4

«Курорты» Меню: В первом в России заведении крымской гастрономии под патронажем севастопольских виноделов собрали лучшие вина и продукты полуострова: кокуры и алиготе идут под черноморские кефаль и камамбе. Шеф-повар Олег Пятаков из «Ломбарда» и Sunday Ginza использует крымские хересы и портвейны, тихие и игристые вина в приготовлении более половины блюд. Деликатесы Крыма — устрицы, сыры, трюфели, овощи, конфитюры, фрукты и морепродукты — отобраны для ресторана в лучших хозяйствах региона. В меню, среди прочего — азовская кефаль с пшеном, свекольным пармантье и соусом из белого вина, рыбный суп с черноморскими калканом, кефалью, мидиями и эстрагоном и мусс из ряженки с вишней, томленой в «Массандре». Интерьер: Дизайн-студия Paum, оформившая в том числе «Банщики» и Kabinet, ориентировалась в оформлении «Курортах» на интерьеры первой береговой линии Крыма: интуристовский шик 1980-х, позднесоветские министерские здравницы и буржуазные лаунжи. Открытие планируется в конце июня 2017 года. Ресторан «Курорты»

Ул. Жуковского, 7-9

«Чеми» Меню: Кухней заведует молодой и очень амбициозный шеф Ирине Келехсашвили. Она успела поработать с многими проектами в Тбилиси и приехала в Петербург показывать, как готовят в Грузии сегодня, при этом сохраняя аутентичный вкус. Например, многие любят хачапури по-аджарски, но считают его достаточно тяжелым, поэтому у нас, кроме традиционного способа, его еще готовят без внутреннего теста — оставляют только корочку. Интерьер: Работать над интерьером позвали бюро DA Architects: никаких стереотипов, лозы и всего того, что ассоциируется с рестораном грузинской кухни. Металлические детали, выполненные на заказ алюминиевые люстры, спокойная деревянная мебель — все с одной стороны аутентично, с другой — современно. Ресторан «Чеми»

Московский пр., 200