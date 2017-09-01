Мы объявили лонг-лист нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге»: более ста участников в категориях «Новый ресторан», «Новый ресторан на каждый день», «Новый бар», «Заведения с лучшей винной картой», Доставка», «Шеф-повар», «Бармен», «Ресторанная команда», «Прорыв года среди молодых профессионалов», «Блюдо из рыбы или морепродуктов», «Хинкали», «Десерт», «ЗОЖ-блюдо».
Мы выбрали лучшие заведения, людей и блюда Петербурга
ПРОЕКТЫ
Лучший новый ресторан
Лучший новый ресторан на каждый день
- Azzurro
- Beer Family Restaurant
- Burger & Crab
- Grill Station
- Kazbegi
- Made In China
- Salute
- Serbish. Meat & Fish
- Subzero
- Tawny
- Vinovniki
- «Лосось-бар»
- «Мясорубка»
Лучший новый бар
- Mad Max
- «76»
- Бар «Митя»
- «На вина!»
- «Ортодокс»
- Рюмочная в «Бутылке»
- Рюмочная «Рядом»
- «Скотный двор»
- «Фицджеральд»
Заведение с лучшей винной картой
Лучшая доставка
- Bampsy
- Ginza Delivery
- Yami-Yami
- «2 берега»
- «Две палочки»
ЛЮДИ
Лучший шеф-повар года
- Дмитрий Блинов («Тартар-бар», Duo, Duo. Asia)
- Илья Бурнасов (Hitch, «Ателье»)
- Евгений Викентьев (Hamlet + Jacks, Mapuche, «Винный шкаф»)
- Артем Гребенщиков (Erarta Cafe)
- Игорь Гришечкин («Кококо»)
- Роман Палкин (Beefzavod, «Морошка для Пушкина»)
Лучший бармен года
- Иван Гринько (Tawny)
- Сэм Коняхин (Kabinet)
- Владимир Николаев («Полторы комнаты»)
- Евгений Светличный (Graf-In)
- Владимир Хрусталев (Ginza Project)
Лучшая ресторанная команда года
- Duo Band
- El Copitas
- «О, спорт!»
- «Пивная карта»
- «Пить вино и не сдаваться»
- «Почта»
- «Рубинштейн»
- «Скотный двор»
Лучший молодой шеф-повар года
- Виктор Гусев («Мечтатели», VinoVeka)
- Станислав Левохо («Банщики»)
- Виктория Мосина (EM)
- Владимир Щепилов (Godji)
БЛЮДА
Лучшее блюдо из рыбы или морепродуктов
- Балтийская сельдь (Hamlet + Jacks)
- Болиньос из трески («Pedro & Gomez у Ларисы»)
- Дорада на гриле с сицилийской капонатой (Barashki)
- Камбала («Таверна Гролле»)
- Крабовый десерт («Лосось-бар»)
- Луизианские креветки на огне («Траппист»)
- Бузара «Порто» («Порто Мальтезе»)
- Лосось слабой соли с гренками (Rose Mary)
- Сельдь домашнего посола (Stroganoff Steak House)
- Судак в сицилийском соусе с вонголе («Этаж 41»)
- Скумбрия в саке и с эдамаме («Тартар-бар»)
- Онежский судачок («Русская рыбалка»)
- Фаланги камчатского краба по-сингапурски (Azia)
- Щучьи котлеты («Шаляпин»)
Лучшие хинкали
- Kazbegi
- Mindal Cafe
- «Кэт»
- «Пряности & Радости»
- «Пхали-Хинкали»
- «Сакартвело»
- «Тархун»
- «Хачапури и вино»
- «Чеми»
Лучший десерт
- Булочки шу с кремом (Ferma)
- Вареники с вишней («Русская рюмочная №1»)
- Конфеты ручной работы («Елисеевский»)
- Лимонный пирог (Garcon)
- Муравейник («Тройка»)
- Мацони с медом и грецкими орехами («Бахрома №1»)
- Медовик (буфет Мариинского театра)
- Овершейки (Mickey & Monkeys)
- «Павлова» (The Repa)
- Суп из ягод (Probka)
- Флорентайн («Ротонда» в отеле «Астория»)
- Чизкейк (Italy)
- Яблочный пирог («Крокодил»)
ЗОЖ-блюдо
- Спринг-роллы с тофу и киноа («Две палочки»)
- Вегетарианский черносмородиновый десерт («Укроп»)
- Паста из кабачков («Счастье»)
- Cалат с гречкой, перловкой, брокколи и томатным соусом (Francesco)
- Салат «Зеленая богиня» (Kuznya)
- Салат из 11 овощей («Белка»)
- Кускус «Бербер» («Ботаника»)
- Стейк из цветной капусты с зеленой гречкой (Volna)
- Сыроедческий флан (Godji)
- Сыроедческий лимонно-фисташковый торт (Shantaram)
Редакция поздравляет всех, кто попал в лонг-лист премии!
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
Теперь 4 сентября на сайте best-restaurant.sobaka.ru стартует второй этап — открытое онлайн-голосование, которое продлится до середины октября. По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации.
На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена мы объявим на церемонии. Подробнее о премии и голосовании можно узнать на сайте премии.
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