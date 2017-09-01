Мы выбрали лучшие заведения, людей и блюда Петербурга

Мы объявили лонг-лист нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге»: более ста участников в категориях «Новый ресторан», «Новый ресторан на каждый день», «Новый бар», «Заведения с лучшей винной картой», Доставка», «Шеф-повар», «Бармен», «Ресторанная команда», «Прорыв года среди молодых профессионалов», «Блюдо из рыбы или морепродуктов», «Хинкали», «Десерт», «ЗОЖ-блюдо».

Лучшая доставка

  • Bampsy
  • Ginza Delivery
  • Yami-Yami
  • «2 берега»
  • «Две палочки»

Лучший бармен года

  • Иван Гринько (Tawny)
  • Сэм Коняхин (Kabinet)
  • Владимир Николаев («Полторы комнаты»)
  • Евгений Светличный (Graf-In)
  • Владимир Хрусталев (Ginza Project)

Лучший молодой шеф-повар года

БЛЮДА

Лучшее блюдо из рыбы или морепродуктов

Лучший десерт

  • Булочки шу с кремом (Ferma)
  • Вареники с вишней («Русская рюмочная №1»)
  • Конфеты ручной работы («Елисеевский»)
  • Лимонный пирог (Garcon)
  • Муравейник («Тройка»)
  • Мацони с медом и грецкими орехами («Бахрома №1»)
  • Медовик (буфет Мариинского театра)
  • Овершейки (Mickey & Monkeys)
  • «Павлова» (The Repa)
  • Суп из ягод (Probka)
  • Флорентайн («Ротонда» в отеле «Астория»)
  • Чизкейк (Italy)
  • Яблочный пирог («Крокодил»)

ЗОЖ-блюдо

  • Спринг-роллы с тофу и киноа («Две палочки»)
  • Вегетарианский черносмородиновый десерт («Укроп»)
  • Паста из кабачков («Счастье»)
  • Cалат с гречкой, перловкой, брокколи и томатным соусом (Francesco)
  • Салат «Зеленая богиня» (Kuznya)
  • Салат из 11 овощей («Белка»)
  • Кускус «Бербер» («Ботаника»)
  • Стейк из цветной капусты с зеленой гречкой (Volna)
  • Сыроедческий флан (Godji)
  • Сыроедческий лимонно-фисташковый торт (Shantaram)

Редакция поздравляет всех, кто попал в лонг-лист премии!

 «Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

Теперь 4 сентября на сайте best-restaurant.sobaka.ru стартует второй этап — открытое онлайн-голосование, которое продлится до середины октября. По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации.

На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена мы объявим на церемонии. Подробнее о премии и голосовании можно узнать на сайте премии

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  • Автор: sobaka
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