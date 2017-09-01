Редакция поздравляет всех, кто попал в лонг-лист премии!

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

Теперь 4 сентября на сайте best-restaurant.sobaka.ru стартует второй этап — открытое онлайн-голосование, которое продлится до середины октября. По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации.

На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена мы объявим на церемонии. Подробнее о премии и голосовании можно узнать на сайте премии.