На Большой Конюшенной открылось стрит-кафе Bread & Meat

  • Бургер с пастрами «Гори в аду»

  • Сэндвич с пастрами

  • Картофель «Пути́н»

  • Клубничный лимонад с киви

На Большой Конюшенной запустился новый стрит-фуд Bread & Meat. Концепция заведения понятна из названия: основные блюда в меню представляют собой мясо в хлебе. При этом бургеры готовятся без привычных котлет: в качестве говядины подается пастрами (копченая вырезка), а курица готовится по технологии «сувид».

Барное меню значительно расширилось: появилась винная карта с фокусом на современные вина, ряд популярных дижестивов и коктейлей. В меню по-прежнему остались домашние лимонады, такие как имбирный с мятой и лимоном или же клубнично-малиновый с киви и несколько видов чая с фруктами и ягодами.

В алкокарте представлено несколько сортов разливного пива и сидра, а также винный специалитет от Verhaeghe - Barbe Ruby и «Атомная Прачечная» от JAWS. Ассортимент крафтового пива будет периодически дополняться новинками. Например, сидр ALSKA, известный своими вкусами клубники и лайма, персика и малины, в Bread&Meat появился в двух новых вариантах: яблоко-маракуйя и киви-лайм.

Интерьер разработал Сергей Ненов. На потолке расположилась люстра, собранная из винных бутылок. На входе висит ярко-красный неон, который олицетворяет девиз команды: «Слишком молоды, чтобы сидеть на диете!» («Too young to diet»). Мебель используется деревянная, а на стене выложен узор из плитки.

По пятницам и субботам в Bread&Meat планируется устраивать вечеринки (Диджеи будут играть только на виниле). В начале сентября команда откроет второе заведение на Гороховой улице, которое станет флагманом будущей сети.

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