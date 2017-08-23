В Петербурге появится сеть кофеен Cofix, где все по 50 рублей

В Петербурге откроется первая кофейня израильской сети Cofix, известной своим меню с фиксированной ценой на все блюда. Об этом сообщает The Village. Первые кофейни в России появились в октябре прошлого года в столице.

В Cofix будут доступны эспрессо, капучино и латте, или кофейные напитки с сиропами — ванильным, карамельным, банановым, а также несколько видов чая, горячий шоколад, смузи, молочные коктейли и свежевыжатые соки. Из блюд - пицца, салаты, завтраки, роллы, десерты и выпечка. На все блюда и напитки действует единая цена — 50 рублей.

В тестовом режиме заведение на Невском проспекте, 81, начнет работать в пятницу, 25 августа. Официальное открытие запланировано на 5 сентября.