В Петербурге появится сеть кофеен Cofix, где все по 50 рублей

В Петербурге откроется первая кофейня израильской сети Cofix, известной своим меню с фиксированной ценой на все блюда. Об этом сообщает The Village. Первые кофейни в России появились в октябре прошлого года в столице.

В Cofix будут доступны эспрессо, капучино и латте, или кофейные напитки с сиропами — ванильным, карамельным, банановым, а также несколько видов чая, горячий шоколад, смузи, молочные коктейли и свежевыжатые соки. Из блюд - пицца, салаты, завтраки, роллы, десерты и выпечка. На все блюда и напитки действует единая цена — 50 рублей.

В тестовом режиме заведение на Невском проспекте, 81, начнет работать в пятницу, 25 августа. Официальное открытие запланировано на 5 сентября.

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Комментарии (1)

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  • Любовь Першина 23 авг., 2017
    еще год назад планировали выйти на наш рынок)

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