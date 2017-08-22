Совладелец The Hat и Fiddler's Green открыл лавку «Анонимное общество усердных дегустаторов»

Сид Фишер, идеолог и совладелец Изначально мы планировали сделать мясной магазин — открыли цех и стали отдавать продукты в дружественные заведения. Затем родилась идея сочетать мясо с вином и горячими блюдами — тут без отдельного заведения не обойтись. После поездки в Шотландию я понял, что пора отходить от брендового алкоголя. Потом увлекся дистиллятами — собирал рецепты по всей России. Но делаю это, конечно же, не я, а люди и- энтузиасты, которые гонят с советский времён. Главный мотив барной карты — дистилляты (не путать с настойками). Мы привыкли называть настойками цветную жидкость в бутылке — я против. Однако настойки в большинстве случаев — обман, разведенный водкой. Дистиллят же пахнет особенно: если капнуть его на руки и потереть их, то они будут пахнуть тем, из чего он сделан. Аппарат мы купили в Португалии, так как он новый, то в процессе перегонки продукт получает особый, медно-ванильный привкус. Мы оставим абрикосовую ратафию: это старый русский рецепт, по которому настойка на фруктах выдерживается в дубовых бочках, и пьют ее зимой. Так же в меню войдет квас от Александра Розенбаума (того самого певца). Мне надоел лофт, захотелось сделать заведение с домашней атмосферой, в духе прошлого века. Отсюда и дуб в интерьере. На стене главного зала Полина Радченко воссоздала «Присягу общества Омладину» — это картина Альфонса Мухи, одна из его поздних работ. Идею продумал я, а с технологической стороны реализовывал Кирилл Радченко. «Анонимное общество усердных дегустаторов» — не ресторанное место. Больше домашняя кухня со своим мясным магазином, где можно посидеть без дергатни и ажиотажа».