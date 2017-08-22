Сид Фишер, совладелец культовых The Hat, Apotheke Bar и Fiddler's Green, открывает гастробар «Анонимное общество усердных дегустаторов»: в этот раз с мясной лавкой из 8 сортов колбас и 10 видов мяса и дистиллятами собственного производства.
Совладелец The Hat и Fiddler's Green открыл лавку «Анонимное общество усердных дегустаторов»
Сид Фишер, совладелец культовых The Hat, Apotheke Bar и Fiddler's Green, открывает гастробар «Анонимное общество усердных дегустаторов»: в этот раз с мясной лавкой из 8 сортов колбас и 10 видов мяса и дистиллятами собственного производства.
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Сид Фишер, идеолог и совладелец
Изначально мы планировали сделать мясной магазин — открыли цех и стали отдавать продукты в дружественные заведения. Затем родилась идея сочетать мясо с вином и горячими блюдами — тут без отдельного заведения не обойтись. После поездки в Шотландию я понял, что пора отходить от брендового алкоголя. Потом увлекся дистиллятами — собирал рецепты по всей России. Но делаю это, конечно же, не я, а люди и- энтузиасты, которые гонят с советский времён.
Главный мотив барной карты — дистилляты (не путать с настойками). Мы привыкли называть настойками цветную жидкость в бутылке — я против. Однако настойки в большинстве случаев — обман, разведенный водкой. Дистиллят же пахнет особенно: если капнуть его на руки и потереть их, то они будут пахнуть тем, из чего он сделан. Аппарат мы купили в Португалии, так как он новый, то в процессе перегонки продукт получает особый, медно-ванильный привкус. Мы оставим абрикосовую ратафию: это старый русский рецепт, по которому настойка на фруктах выдерживается в дубовых бочках, и пьют ее зимой. Так же в меню войдет квас от Александра Розенбаума (того самого певца).
Мне надоел лофт, захотелось сделать заведение с домашней атмосферой, в духе прошлого века. Отсюда и дуб в интерьере. На стене главного зала Полина Радченко воссоздала «Присягу общества Омладину» — это картина Альфонса Мухи, одна из его поздних работ. Идею продумал я, а с технологической стороны реализовывал Кирилл Радченко. «Анонимное общество усердных дегустаторов» — не ресторанное место. Больше домашняя кухня со своим мясным магазином, где можно посидеть без дергатни и ажиотажа».
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Антон Осочников, шеф – повар
Цех для мяса мы соорудили на Лиговке. Готовились заранее — производство начали год назад, так что сейчас мяса достаточно для того, чтобы продавать в розницу. Довольно не просто соорудить в городе помещение, где будет постоянная правильная температура и хорошие условия, поэтому мы сделали специальные холодильные камеры, коптильные шкафы и шкафы для вяления. Меню простое: десяток блюд , которые меняются в зависимости от сезона. Среди них треска, гречневая лапша и бараньи сосиски.
Акцент сместили в сторону мяса — баранины, свинины и говядины. Деликатесы будут продаваться на руки ( от 1500 руб за килограмм) и подаваться гостям заведения. В мясную тарелку будет входить хлеб из нашей пекарни, 200 грамм мяса, маринованные оливки и овощи. Я сам мариную огурцы, редиски и лук. Последний, кстати, с добавлением корицы и гвоздики — прекрасное сочетание».
Текст: Никита Богданов
Фото: Евгений Копалкин
|Лавка «Анонимное общество усердных дегустаторов»
ул. Рубинштейна, 27
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