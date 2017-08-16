Самый эффектный ресторанный дуэт Петербурга — мясник Роман Редман, команда сети караоке-баров Poison, «Дюны» и «Дачи» и бармен-диджей Иван Гринько — сделали неофициальное посольство Португалии: гастробар Tawny с тапасами и портвейном.
Открылся ресторан Tawny c cамым фотогеничным двором в Петербурге
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Роман Редман, совладелец
По соседству с «Голицын лофтом» мы обустроили двухэтажный бар с самым маленьким, но, наверное, самым фотогеничным в городе двором. Ничего брутального, к чему все привыкли в моей митерии Сhuck — настоящий уголок Лиссабона. Сквозной сюжет керамических изразцов в португальской технике азулейжу — персонаж Тони, он же Антоний Падуанский. Этот святой, одноименный виду портвейна тони — покровитель столицы Португалии. Еще духа Пиренейского полуострова добавляют хвойные и ампельные растения — вьюны, которые, надеемся, перенесут даже зиму.»
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Роман Желонкин, шеф-повар
Из тапасов обязательно берите те, что с гребешком — в него идет умами-соус из цветной капусты с трюфельным маслом, фирменный стейк Рэдмана скерт, сочностью способный перещеголять рибай, и нашу реплику на национальный десерт паштел де ната — слоеные корзиночки с заварным кремом, которых можно съесть с десяток в один присест.»
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Артемий Мучник, совладелец Poison Rock'n'Roll Karaoke Bar
Для нашей команды бар Tawny — абсолютно новый формат заведения, где акцент сместился с развлечений на гастрономию и спокойную атмосферу. Мы ожидаем от бара новых ощущений и интересного развития португальской культуры питья. Главная задача – передать суровому Петербургу немного расслабленного южного и пьянящего свободолюбия.»
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Иван Гринько, шеф-бармен
Барная карта тоже написана по мотивам истории напитков Испании и Порту: это местные вина, ликеры и коктейли с портвейном. Последний идет, скажем, в джин-тоник «Джин Тони» и негрони «Нетони». В перспективе — поставки различных дистиллятов и традиционной настойки из вишни и бренди жинжиньи.»
|Ресторан-бар Tawny
Наб. реки Фонтанки, 20
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