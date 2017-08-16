Открылся ресторан Tawny c cамым фотогеничным двором в Петербурге

Роман Редман, совладелец По соседству с «Голицын лофтом» мы обустроили двухэтажный бар с самым маленьким, но, наверное, самым фотогеничным в городе двором. Ничего брутального, к чему все привыкли в моей митерии Сhuck — настоящий уголок Лиссабона. Сквозной сюжет керамических изразцов в португальской технике азулейжу — персонаж Тони, он же Антоний Падуанский. Этот святой, одноименный виду портвейна тони — покровитель столицы Португалии. Еще духа Пиренейского полуострова добавляют хвойные и ампельные растения — вьюны, которые, надеемся, перенесут даже зиму.»