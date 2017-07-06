В Петербурге открылся ресторан с видом с высоты птичьего полета

На крыше отеля «Санкт-Петербург» заработал масштабный ресторан: заведение рассчитано на 280 посадочных мест. Место находится на высоте шестидесяти метров, оттуда открывается панорамный вид в 270°С на акваторию Невы, Эрмитаж, крейсер «Аврора» и Спас-на-Крови.

Дизайн La Vue разработало шведское агентство Lundwall Architects, известное своими работами над лучшими мировыми сетями отелей, такими как Hilton и Radisson. Пространство поделено на пять залов, среди которых винотека, дегустационный зал и гостиная. На открытой кухне работает шеф-повар El Copitas Алексей Ермаков, стилистика меню — модерн в сочетании с европейской классики.

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  • Автор: sobaka
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  • Места: La Vue

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