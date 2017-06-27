В Петербурге откроют лавку партнера мясника-звезды Instagram

Как стало известно сайту «Собака.ru», на улице Рубинштейна откроется бургерная и мясная лавка, где шеф-поваром будет ближайший соратник самого известного в мире мясника Нусрета Гекче. Последний стал популярен благодаря своему фирменному способу приготовления стейков и эффектному взмаху руки, которой он солит мясо — его видео в Instagram собрало миллионы просмотров. Уверены, вы его видели, но на всякий случай прикрепляем ролик снова, его можно долго пересматривать. И это не только мы так думаем — певица Рианна, например, тоже в стане поклонников турецкого мясника, даже носит футболку с его изображение.

Отметим, что лавку и бургерную в Петербурге открывают основатели Santa Barbara Club. Новые заведения войдут в масштабный русско-турецкий проект.