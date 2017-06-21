В рот круглый год: 5 новых рецептов Ники Белоцерковской

Мгновенные маринованные овощи от Ники

.. или овощное рагу. Идею со скороваркой я подсмотрела в книге «Modernist Cuisine», они там ее используют и в хвост, и в гриву, для приготовления всего на свете (в том числе джемов, попробуйте!). После нескольких экспериментов получилась вот такая закуска. Овощи в ней остаются абсолютно «живыми», хрустящими, плотными, с натуральным вкусом. Только баклажаны из фиолетовых становятся бурыми, остальные сохраняют свои яркие цвета. Все можно нарезать и крупно, как на фото, но тогда понадобится больше жидкости для маринада, примерно вдвое. Зелень, если хотите, берите на свой вкус — зеленый базилик, кинзу, петрушку, укроп, эстрагон. Можно использовать брокколи и цветную капусту. Самое важное тут — четкое соблюдение времени приготовления, от разваренных овощей их отделяет буквально 5-10 лишних минут.

на банку 0,7 л:

баклажан — 70 г

кабачок — 70 г

сладкий красный или желтый перец — 70 г

молодая морковь — 70 г

сладкий белый лук — 70 г

помидорки черри — 2-3 шт.

чеснок — 1 зубчик

зелень — 2-3 веточки

острый красный перец

нейодированная соль — 1⁄2 ч. л.

черный перец горошком — 1 ч.л.

душистый перец — 2-3 горошины

гвоздика — 1-2 бутона

для маринада:

оливковое масло — 4 ст. л.

вода — 4 ст. л.

уксус яблочный или белый винный 6% — 1,5 ст. л.

сахар — 1,5 ст. л.

• Овощи нарезать некрупными кусочками, размером примерно 1,5х1,5 см, лук крупными кубиками, чеснок пополам. Посолить кабачки, баклажаны, перец и морковь и дать постоять минут 10, пустить сок.

• Всыпать на дно банки сахар, пряности, положить помидорки. Смешать овощи с луком и чесноком, уложить в банку, плотно утрамбовать так, чтобы они были вровень с горлышком. Влить все ингредиенты маринада, он должен доходить где-то до 4/5 высоты банки.

• Закрыть крышками, поставить в скороварку с умеренно горячей водой. Закрыть скороварку, на сильном огне быстро довести до кипения.

• Когда скороварка начнет свистеть, убавить огонь до умеренного, готовить 10 минут. Выключить огонь и оставить еще на 5 минут.

• Поставить скороварку под струю холодной воды из под крана, остудить, открыть, вынуть банки на стол. Минут через 20 перевернуть крышками вниз и дать остыть полностью.

• Пусть постоят неделю и наберутся вкуса.

• Хранить можно год в темном прохладном месте.