Летние проекты нашли для себя прекрасные локации — это пристань на Дворцовой набережной напротив Эрмитажа и Сенатская пристань на Английской набережной. В меню заведений — типовой набор стритфуда. Буррито — с курицей, говядиной или овощами, бургеры — «Аргентина», «Бразилия» или «Мексика», в питы заворачивают, кроме прочего, семгу, в тортильи — острую начинку или курицу. Салаты — несколько видов «Цезаря» или с овощами-гриль, могут дать с собой в стакане. В напитках основные блоки занимают кофе, чай и смузи.

Цены в меню — более, чем скромные, чего не скажешь о открывающихся видах, которые могут претендовать на статус лучших в городе: по крайней мере, это чуть ли не лучшее место в Петербурге, откуда можно смотреть праздничные салюты.