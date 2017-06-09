На Новой Голландии запустили собственное мороженое

На острове, где за лето, кажется, побывает каждый горожанин, выпустили собственное мороженое. Бренд и дизайн придумала сама команда острова. По составу это — стопроцентный пломбир, произведенный по ГОСТу. В вафельных стаканчиках — ванильный и шоколадный, в сахарной трубочке — ванильный с шоколадной шапочкой, эскимо делают в шоколадной глазури.

На развес можно взять мороженое самых разных вкусов: например, клубничное с клубникой, фисташковое, с кленовым сиропом и грецким орехом, с шоколадным печеньем, с карамелью и кусочками орехов, «Ваниль-бурбон», с черникой, дынное и манговое. Весовой пломбир выдают в вафельных трубочках или в бумажных или пластиковых стаканчиках.

Подробнее прочитать большой гид по летней программе всех развлечений острова можно тут, а с полным списком ресторанов, которые заработают на Новой Голландии ознакомиться в этом материале.