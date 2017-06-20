Двухуровневый панорамный ресторан с кухней от Сергея Воюцкого и видами на Смольный собор, сквер Безбородко и Полюстровский пруд близ ЖК «Пять звезд».
Двухуровневый ресторан «Парк» с панорамным видом на Смольный собор
Интерьер
Семейный ресторан на 220 посадочных мест оформлен в стиле загородных заведений: молочно-бежевая цветовая гамма, мягкие диваны и кресла, обилие стекла и дерева, шарообразные люстры с мягким светом и живые растения. Главной составляющей интерьера стал панорамный вид на Смольный собор, сквер Безбородко и на Полюстровский пруд. В хорошую погоду закатами любуются не только из панорамных окон, но и с открытой террасы. Кроме этого, в ресторане предусмотрена сцена — по пятницам и субботам поужинать можно под живую музыку.
Кухня
Кухней в «Парке» заведует шеф-повар Сергей Воюцкий, известный по работе в ресторанах Egoist и Barbaria. Среди классических европейских блюд хитами обещают стать каре барашка, BBQ-позиции, мясо из хоспера и буйабес в авторском стиле. В японском разделе значатся роллы «Филадельфия» и баттер-ролл с крабом, в восточном — хачапури по-аджарски, хинкали, аджапсандал и долма с бараниной. Для сезонного летнего меню команда разработала салат из спаржи-гриль с гребешком и соусом ромеско, суп из спаржи с крабом и муссом, а также десерт «Равиоли из ананаса с пеной из клубники». Детям в ресторане могут предложить специальные блюда: куриный бульон с домашний лапшой, мини-бургер с картофелем фри и блины со сгущенкой. Близость бизнес-центров продиктовала и расписание: каждый будний день с 12 до 16 часов в ресторане ждут посетителей на ланчи: полноценный обед из трех блюд обойдется в 280 рублей.
Бар
Винная карта нового ресторана составлялась так, чтобы все позиции могли бы дополнить каждое блюдо. Популярностью среди гостей традиционно пользуются гевюрцтраминер, рислинг и кьянти. Кроме этого, местные бармены приготовят по желанию гостю классический или авторский коктейль, или предложат микс «Парк» на основе ликера и текилы. Также в наличие ягодные морсы, домашние лимонады, холодный чай и кофе.
Ресторана «Парк», ул. Жукова, 1, корп. 2, этаж 3, тел. (812) 959-5700
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.