Кухня

Кухней в «Парке» заведует шеф-повар Сергей Воюцкий, известный по работе в ресторанах Egoist и Barbaria. Среди классических европейских блюд хитами обещают стать каре барашка, BBQ-позиции, мясо из хоспера и буйабес в авторском стиле. В японском разделе значатся роллы «Филадельфия» и баттер-ролл с крабом, в восточном — хачапури по-аджарски, хинкали, аджапсандал и долма с бараниной. Для сезонного летнего меню команда разработала салат из спаржи-гриль с гребешком и соусом ромеско, суп из спаржи с крабом и муссом, а также десерт «Равиоли из ананаса с пеной из клубники». Детям в ресторане могут предложить специальные блюда: куриный бульон с домашний лапшой, мини-бургер с картофелем фри и блины со сгущенкой. Близость бизнес-центров продиктовала и расписание: каждый будний день с 12 до 16 часов в ресторане ждут посетителей на ланчи: полноценный обед из трех блюд обойдется в 280 рублей.