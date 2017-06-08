На Большой Морской заработал кафетерий Shantaram Марии Кубэ. Этот проект вырос из одноименной службы доставки полезных тортов — без сахара, муки, яиц, молока и без печи, из орехов, сухофруктов, суперфудов, соков, а летом — из ягод и фруктов. Теперь их готовят в небольшом заведении — наряду с небольшим летним меню. В нем соки холодного отжима — например, зеленый микс из яблока, шпината, сельдерея, имбиря и зелени. Среди постоянных позиций — пад тай из моркови и красной капусты с проростками и арахисовым соусом, кабачковая паста с домашним соусом, томатные хлебцы с кунжутом и соленая карамель из фиников и кокосового масла.

Проект создательница Мария Кубэ называет лабораторией, потому как собирается там работать на расширением ряда рецептов — как тортов, так и вегетарианских и сыроедческих блюд. В кафетерии налажена ежевечерняя доставка, любую имеющуюся позицию можно получить вечером, сделав заказ до 19.00.