В Петербурге открылась гастролаборатория Shantaram

На Большой Морской заработал кафетерий Shantaram Марии Кубэ. Этот проект вырос из одноименной службы доставки полезных тортов — без сахара, муки, яиц, молока и без печи, из орехов, сухофруктов, суперфудов, соков, а летом — из ягод и фруктов. Теперь их готовят в небольшом заведении — наряду с небольшим летним меню. В нем соки холодного отжима — например, зеленый микс из яблока, шпината, сельдерея, имбиря и зелени. Среди постоянных позиций — пад тай из моркови и красной капусты с проростками и арахисовым соусом, кабачковая паста с домашним соусом, томатные хлебцы с кунжутом и соленая карамель из фиников и кокосового масла.

Проект создательница Мария Кубэ называет лабораторией, потому как собирается там работать на расширением ряда рецептов — как тортов, так и вегетарианских и сыроедческих блюд. В кафетерии налажена ежевечерняя доставка, любую имеющуюся позицию можно получить вечером, сделав заказ до 19.00.

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  • Автор: sobaka
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  • Места: Shantaram

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