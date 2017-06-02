Иван Попов, управляющий Kuznya House

Мы по-прежнему придерживаемся выбранного направления Simple Food. Вкусная, правильно приготовленная еда в простом, но элегантном исполнении с европейскими и азиатскими акцентами. Принцип сезонности также не будет забыт, а цены при этом станут более демократичными.

Мы добавили больше интересных позиций. В закусках появились брускетты на домашнем поджаренном хлебе с копченым угрем и гуакамоле, с крабом, огурцом и сливочным сыром, ржаные тосты с дальневосточной сельдью, карри майо и яблоком. Из новых горячих закусок хочется выделить «Нуди» — "голые" равиоли с рикотой и шпинатом с шалфейным маслом, а также хрустящие креветки в тесте катаифи с соусом из манго и чили. В разделе с салатами появился запеченный батат с муссом из кешью и тофу.

Стало больше локальных продуктов — жареное филе мурманской трески с хрустящим салатом шпиц на гриле и сливочным соусом с белым вином и голень российского ягненка с соусом демигляс и обжаренным молодым картофелем с розмарином.

Хотим выделить самостоятельный раздел с пастой и наполнить его непреходящей и любимой классикой — лингвини с вонголе и томатами черри, букатини карбонара с хрустящей свиной щекой гуанчиале, которую мы готовим без сливок, и ореккьете с мини фрикадельками из телятины в соусе аматричана. Так же разнообразим раздел супы, добавив сезонные свекольник и щавелевый с телятиной и яйцом, а также крем-суп из зеленого горошка и мяты с хрустящим беконом.

Для наших совсем юных гостей сделаем специальное детское меню с куриными наггетсами и картошкой фри, мак-н-чиз, пюре и котлетами. Рядом с летней террасой будет оборудована специальная игровая площадка для самых маленьких.

Снижение цен так же коснулось и барного меню. К лету мы сделали три новых свежих коктейля: Green day на водке с мятой, Pink Floyd с вишневым тоником и имбирем и «Лайма Вайкуле» на джине с гуавой и ликером бузины».