Как стало известно «Деловому Петербургу», еще с начала апреля прекратили работу два ресторана группы «Конкорд кейтеринг» бизнесмена Евгения Пригожина. Согласно сайту и странице заведений в социальных сетях, Евгений Пригожин закрыл ресторан русской кухни «На здоровье!» на Большом проспекте Петроградской стороны, 13, а также Gloss Cafe на Невском проспекте, 17. Последний начал работу в 2009 году, а «На здоровье!» открыт в Петербурге с конца 1990-х годов.

Сейчас у «Конкорд кейтеринг» продолжают работать в Петербурге рестораны высокого ценового сегмента «Русский ампир» и «Старая таможня», Елисеевский магазин и рестораны внутри него, а также отель «Дворец Трезини».

«На мой взгляд, заканчивается эпоха "Конкорда". Надо отдать должное Евгению Викторовичу — у него всегда был нюх на тренды", — убежден гендиректор "СкайРест" Александр Затуливетров. "На здоровье" — правильный русский ресторан. По сути, по идее. Да, лубочный, да, попсовый. Но для гостей города лучше не придумать. Gloss появился в разгар гламура и тоже был рассчитан скорее на заезжую публику. Да и вообще "Конкорд" не стремился получать любовь горожан — эта машина работала на туристов. И работала хорошо», — объясняет ресторатор.

Ресторан «На здоровье!» был традиционным заведением русской кухни, но сейчас она трансформируется в более современные концепции, поэтому решение о закрытии морально устаревшего заведения оправданно, убежден совладелец ресторанов La Cucaracha Максим Бережной. По его словам, рассчитанное на туристов Gloss Cafe постигла та же участь — рынок меняется, и в городе можно найти более интересные заведения.

Помимо ресторанов среднего и высокого ценового сегмента Евгений Пригожин развивал и бюджетные проекты в общепите — с 2002-го по 2010-й в городе работала его сеть ресторанов быстрого питания «Блин!Дональт's». В тот же период «Конкорд» занимался поставками питания в школы.

По материалам «Делового Петербурга».