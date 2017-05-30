В Москве, Петербурге и Вятке появились магазины «Хлеб Германа Стерлигова», где буханка продается в среднем за 1500 рублей. На входе всех них надпись, выжженная по дереву, сообщает псевдославянскими буквами, что вход гомосексуалам запрещен — разумеется, употребляется непечатное слово. Общество отреагировало бурей негодования в соцсетях, авторскими колонками в прессе и флешмобом, в рамках которого однополые пары фотографируются целующимися на фоне вывески. В Петербурге тоже есть несколько таких точек — одна из них на Лиговском проспекте. Пользователь соцсети Вера Врубель объявила, что не станет мириться с оскорбительной надписью и подаст заявление с требованием снять ее.

Герман Стерлигов — персонаж, с 1990-х годов известный провокационными выходками: провокационной рекламой похоронного бюро, изданием «Мужем битая...» о жене Алине Стерлиговой — в том числе с кулинарными рецептами. Все, что делает предприниматель неизменно носит скандальную славу и домостроевскую тематику. Часть общества поддерживает мнение, что муссирование его акций только делает ему дополнительный пиар. Другие справедливо отмечают, что появление таких заявлений неприемлемо.