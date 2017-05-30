На «Хлеб Германа Стерлигова» в Петербурге подают в суд из-за запрета входа гомосексуалистам

В Москве, Петербурге и Вятке появились магазины «Хлеб Германа Стерлигова», где буханка продается в среднем за 1500 рублей. На входе всех них надпись, выжженная по дереву, сообщает псевдославянскими буквами, что вход гомосексуалам запрещен — разумеется, употребляется непечатное слово. Общество отреагировало бурей негодования в соцсетях, авторскими колонками в прессе и флешмобом, в рамках которого однополые пары фотографируются целующимися на фоне вывески. В Петербурге тоже есть несколько таких точек — одна из них на Лиговском проспекте. Пользователь соцсети Вера Врубель объявила, что не станет мириться с оскорбительной надписью и подаст заявление с требованием снять ее.

Герман Стерлигов — персонаж, с 1990-х годов известный провокационными выходками: провокационной рекламой похоронного бюро, изданием «Мужем битая...» о жене Алине Стерлиговой — в том числе с кулинарными рецептами. Все, что делает предприниматель неизменно носит скандальную славу и домостроевскую тематику. Часть общества поддерживает мнение, что муссирование его акций только делает ему дополнительный пиар. Другие справедливо отмечают, что появление таких заявлений неприемлемо.

Решительность действий девушка подтвердила в комментариях в посте, выложив фотографию квитанции, подтверждающей заявление в 28 отдел полиции. Так же истец подтвердил, что если табличка не будет снята, то будут поданы заявление в прокуратура и судебный иск.

Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В Instagram публикуют снимки целующихся геев и лесбиянок в поддержку российских ЛГБТ-людей

Составлена карта насилия против ЛГБТ в России

Магазин «Хлеб и соль» запретил вход представителям ЛГБТ-сообщества

ЛГБТ-активист Борис Конаков приковал себя наручниками к мосту Кадырова

В России открылся онлайн-музей ЛГБТ

Не мужчина и не женщина: как живет человек-интерсекс?

Петербургских ЛГБТ-активистов не пустили в Светогорск

В «Красавице и чудовище» покажут гей-сцену