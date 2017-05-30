10 барных явлений родом из Петербурга

Гест-бартендинг

Традиция барным коллективом срываться с места и один день работать в другом баре для их гостей. Его, конечно, не у нас придумали, но чемпионы по гест-бартендингу точно живут в Петербурге: бар El Copitas практически каждые две недели или выезжают сами с гастролями, либо принимают кого-то из именитых барменов у себя.