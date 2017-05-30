От бархоппига до первого бармена России: рассказываем, какой вклад город сделал в культуру пития страны.
10 барных явлений родом из Петербурга
Бархоппинг
Традиция не сидеть в одном баре, а слоняться из одного в другой. Благодаря компактности центра, где все примерно в шаговой доступности, принято заходить «опясяриться» или «остаграмиться» (заходить на стопку в 50 или 100 грамм) в одной питейной и идти дальше, за ночь проходя по целому маршруту.
Первый бармен России
Бодрый и мудрый Александр Кудрявцев, который в СССР добился того, чтобы бармен был профессией: его биография настолько эпична, что ее экранизация — вопрос времени: среди тех, кого он поил советскими тики и дайкири — Элизабет Тейлор, Фидель Кастро, Никита Хрущев, Рокфеллеры, Марк Шагал и Юрий Гагарин.
Биргики
Люди, зарубающиеся по крафтовому пиву. Это культура, разумеется, общемировая, но бум крафтовых заведений по всей России пришел именно из Петербурга. В нашей колонке соучредитель пивоварни AF Brew Дмитрий Булдаков объясняет, почему город является колыбелью отечественного крафта.
Боярский
Крепкий сладкий дешевый веселый коктейль: водка с сиропом гренадином и каплей табаско: по легенде его придумали бармены на Казантипе, но сомнений, что они были из Северной столицы, практически нет. Бюджетный состав, имя в честь Михаила Сергеевича Боярского и традиция тосты сопровождать окликами «Каналья» и «Тысяча чертей».
«Медведь»
Первый коктейльный бар в России назывался «бар на американский манер» и работал в 1890–1910-е
на Большой Конюшенной.
Рюмочные
Советский формат бара, благодаря ленинградской контркультуре второй половины XX века закрепившийся как фирменный именно для нашего города.
Must Have Bar
Первый современный коктейльный кейтеринг, работающий для частного сектора. Бармены умеют выдержать любой заданный стиль как в рецептах коктейлей, так и в дизайне и оформлении барной стойки, форме одежды и посуде. Свадьба в ганстерском стиле, в синих тонах, деревенских традициях? Ваш бар будет именно такой, как вы хотите.
Mr. Murka
Первый отечественный бренд барной одежды и аксессуаров. Утопии Уэллса и Компанеллы, предсказывающие единство луков для всех граждан, заткнул за пояс бартендер Николай Киселев в модную униформу своих фартуков одел больше полутора тысяч барменов от Лондона до Тюмени.
Русский стол
Великая акция в баре «Почта», которую копируют по всей России: водка - по сто, закуска — бесплатно. Каждый вторник в 21.00 на стойку выставляют малосольные и соленые огурцы, домашнее сало и колбасы, шпроты, кильку в томате и, главное, форшмак по рецепту местного повара, который выкладывают прямо на горячую картошку.
Гест-бартендинг
Традиция барным коллективом срываться с места и один день работать в другом баре для их гостей. Его, конечно, не у нас придумали, но чемпионы по гест-бартендингу точно живут в Петербурге: бар El Copitas практически каждые две недели или выезжают сами с гастролями, либо принимают кого-то из именитых барменов у себя.
Думская
Алколокация с предельной концентрацией угара: улица — символ пития 2010-х, в свое время затмила славу гангстерского Гарлема по количеству драк и перестрелок. Исчерпывающая летопись одного вечера — в нашем гонзо-репортаже 2013 года.
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