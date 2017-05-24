Ginza Project откроет ресторан с видом на Эрмитаж

У компании Ginza Project в начале июня ресторан русской кухни «Мари Vаnnа» будет работать по новому адресу. Он появится на Мытнинской набережной, 3, неподалеку от стрелки Васильевского острова. Ранее на этом месте располагался ресторан Chin Chin Cafe холдинга «Адамант». По соседству будут располагаться ресторан «Пробка» на Добролюбова и квартира главы «Газпрома» Алексея Миллера в Зоологическом переулке, 2-4. Прежний адрес «Мари Vаnnа» — Ленина ул., 18/49, Петроградская сторона.

Как прокомментировали в Ginza Project, новый ресторан будет рассчитан как на петербуржцев, ценителей домашней советской кухни, так и на гостей города, которые хотят познакомиться с исконно русской кухней. Средний чек в ресторане, судя по данным сайта, составит 1,5 тыс. рублей. Помещение рассчитано на 70 посадочных мест.

«Мари Vаnnа» является сетевой концепцией ресторанного холдинга Ginza Project. Рестораны «Мари Vаnnа» открыты и за пределами России: заведения под этим брендом работают в Лондоне, Нью-Йорке и Баку.

По материалам «Делового Петербурга»