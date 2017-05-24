Разумеется, самообслуживание по желанию, но такая опция действительно есть: угли давали жару стриплойну, спарже и редактору рубрики «Еда» Анастасии Павленковой.
Ресторан Meat Bar, где гости сами жарят себе стейки на столах
Недвижимость, пережившую незадачливые бары «Кусто» и 4friends, на этот раз обустроил ресторатор Дмитрий Четвериков. Пять лет назад он в своем Umao сделал модной индийскую вегетарианскую гастрономию и также отметился в грузинской кухне с рестобаром «Лев и птичка». Мясной тренд уже перешел на спринтерскую дистанцию, так что для выступления в этом виде спорта предсказуемо требуется произвольная программа — в данном случае это жаровни, вмонтированные в половину из обеденных столов.
Приложить руку гость может к секции стейков — рибай, стриплойн, блейд плюс уже практически получившие статус классических «Чак» и «Мачете». Задача чуть полегче — говядина и свинина пулькоги — корейское название подмаринованного мяса, которое быстро обжаривают на огне. Когда вы определитесь с продуктом, то вынесут угли и научат пользоваться вытяжкой. Готовность предлагают определять температурой, хотя знание тайминга приготовления medium rare официанту бы не помешало. Для мясного заведения здесь удивительным образом нет даже какого-то ученического минимума: мясо выносят много меньше комнатной температуры, приготовленное, оно на холодной доске быстро остывает, ножи обычные столовые, вытяжка нагревается, так что, даже когда угли уже унесли, сидеть за столом не слишком комфортно.
Отчитавшись, что, к сожалению, в Meat Bar само мясо пройдет только разве что квалификационный отбор, но останется без медалей, остальные составляющие заведение можно дать короткой строкой. Кроме мяса в меню — закуски, салаты и горячее с проазиатскими мотивами: пад тай, курица с манго, микс с креветками васаби, говядина с карри. Винная карта с упором на раздел с красными — от саперави до кьянти и темпранильо. Интерьер с симпатичными кафельными шашками придумала Кира Гришина, любимая в городе за «Пиф-Паф» и «Макаронники».
Редакционный инсайд от Анастасии Павленковой
- Цукини, кукурузу, спаржу да и вообще все гарниры тоже дают приготовить самостоятельно, хотя в меню это не обозначено. Овощи можно готовить параллельно с мясом, держа их на краях жаровни — там они не пригорят.
- Выступить шеф-гостем также можно по-соседству в Pho & Roll. Там фирменным блюдом на компанию предлагают лау — кипящий бульон над горелкой, в котором ты сам готовишь мясо, морепродукты или овощи, такая азиатская альтернатива швейцарскому фондю, уходящая историей к пище вьетнамских кочевников.
|Ресторан Meat Bar
Ул. Жуковского, 22
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