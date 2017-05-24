Недвижимость, пережившую незадачливые бары «Кусто» и 4friends, на этот раз обустроил ресторатор Дмитрий Четвериков. Пять лет назад он в своем Umao сделал модной индийскую вегетарианскую гастрономию и также отметился в грузинской кухне с рестобаром «Лев и птичка». Мясной тренд уже перешел на спринтерскую дистанцию, так что для выступления в этом виде спорта предсказуемо требуется произвольная программа — в данном случае это жаровни, вмонтированные в половину из обеденных столов.

Приложить руку гость может к секции стейков — рибай, стриплойн, блейд плюс уже практически получившие статус классических «Чак» и «Мачете». Задача чуть полегче — говядина и свинина пулькоги — корейское название подмаринованного мяса, которое быстро обжаривают на огне. Когда вы определитесь с продуктом, то вынесут угли и научат пользоваться вытяжкой. Готовность предлагают определять температурой, хотя знание тайминга приготовления medium rare официанту бы не помешало. Для мясного заведения здесь удивительным образом нет даже какого-то ученического минимума: мясо выносят много меньше комнатной температуры, приготовленное, оно на холодной доске быстро остывает, ножи обычные столовые, вытяжка нагревается, так что, даже когда угли уже унесли, сидеть за столом не слишком комфортно.