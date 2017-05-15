Ресторан «Лосось-бар»: 17 видов отечественной рыбы, плюс крем-брюле с крабом

Если скумбрию замариновать с корицей, то пряная специя снимет илистое амбре рыбы и будет созвучна ее сладковатой жирности. Осьминог с острым лаймом и бананом — сочетание несколько избыточное: и цитрус, и приторный вяленый плод забивают хорошо сделанного гада. Все это — не умозрительное живописание гастрономических оксюморонов, а впечатления от блюд из нового меню «Лосось-бара».

С лупоглазых морд озерных лососей, коими разрисованы стены заведения, кажется, не сходит удивление — и не только из-за того, что вытворяют с их сородичами: еще месяц назад здесь в меню соседствовали шаверма и суши, борщ и нудл — как-будто хозяева забыли перевернуть календарь, и у них там все еще 2000-е. Стремительным переменам место обязано тому, что бразды правления отдали шефу Руслану Ступицкому, у которого в портфолио «Северянин» и старт The Repa: он здесь и главный повар, и управляющий.