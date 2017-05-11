Редактор рубрики «Еда» Анастасия Павленкова разбирается, возможно ли одновременно и убедительно готовить утиную грудку, и смешивать приличный гимлет.
Бистро-бар Salute, где отлично готовят и коктейли, и паштеты с тартарами
Заведение Salute козыряет достижениями сразу трех мастей. Во-вторых, это бар, и в нем наливает команда продвинутого коктейльного бара Imbibe!: дым, облака из ваты, попкорн — все это у них обычное дело. В Salute они решили быть проще и готовят коктейли всего в несколько шагов: например, Blossom Adonis — пряный грушевый херес, вермут и лавандовый биттер или Bitter End — виски на клубнике и ванили, кампари и красный вермут. Также здесь без лишних вопросов откупоривают вино — мюскаде, шенен блан, грюнер вельтлинер, кьянти или зинфандель и на ход ноги предложат что-нибудь из впечатляющей коллекции ликеров амаро.
Во-вторых, это бистро, где в жанре еды на каждый день резвится Сергей Фокин из Four Hands (также траттория Grato, ресторан Pepper Moon, «Вкус есть!»). Тут отличный, невесомый по текстуре паштет из копченой скумбрии с облепихой, который едят просто опаленным ломтем свежего хлеба — он добавляет как непринужденности, так и поддерживает дымные ноты в рыбном вкусе. В тартаре из форели уместно смотрятся нано-кубики огурца и имбиря, разве что мусс из кокосового молока мог бы миновать обработку жидким азотом — как неактуальной наряду с лишними декоративными украшениями. У утиной грудки сопровождение из толченого картофеля со шкуркой запеченного в углях, у стейк из форели — шпината и воздушного соленого арахиса.
Третий козырь места — это наличие интерьера. На смешной по количеству квадратных метров площади умудрились не ограничиться замучившей всех лофтовой стилистикой, а сделать-таки действительно самобытное оформление. Маки, ассиметричные абажуры и орнамент стен — все это придумал Вячеслав Кочергин, дизайнер берлинского ресторана Арама Мнацаканова Mine.
Признаемся, поесть и выпить для многих из нас — те базовые потребности, которые как гоголь-моголь, Шалтай-Болтай или Бестужев-Марлинский — то есть приходят на ум сразу парой. Однако общепиту на этапе самоопределения чаще всего приходится все-таки поднимать на щит либо напитки, либо еду — чтобы расписаться в серьезности своей специализации, однако у Salute, похоже, получается держать кухню и коктейли на равных.
Редакционный инсайд от Анастасии Павленковой
- С 16.00 до 18.00 у заведения сиеста — то есть можно не покидать бар, но кухня, бар и обслуживание отдыхает или занимается самообразованием.
- Актуальнейший тренд на фудпейринг в последние годы как может сокращает дистанцию между коктейлями и едой — как и растущая гастрономичность миксологии: для бартендеров уже давно хороший тон не только работать в тандеме с поварами, но и самим применять кулинарные технологии.
- Из амаро обратите внимание на римский с хинином — им в 1890-х годах лечили заболевания класса грудной жабы. Также на пробу стоит попросить местный розовый вермут, настоянный на рукколе и вяленых томатах.
- Про название и планы каждый день готовить одно блюдо в формате похлебки на обед можно прочитать здесь.
|Бистро и бар Salute
Садовая ул., 8
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