Заведение Salute козыряет достижениями сразу трех мастей. Во-вторых, это бар, и в нем наливает команда продвинутого коктейльного бара Imbibe!: дым, облака из ваты, попкорн — все это у них обычное дело. В Salute они решили быть проще и готовят коктейли всего в несколько шагов: например, Blossom Adonis — пряный грушевый херес, вермут и лавандовый биттер или Bitter End — виски на клубнике и ванили, кампари и красный вермут. Также здесь без лишних вопросов откупоривают вино — мюскаде, шенен блан, грюнер вельтлинер, кьянти или зинфандель и на ход ноги предложат что-нибудь из впечатляющей коллекции ликеров амаро.

Во-вторых, это бистро, где в жанре еды на каждый день резвится Сергей Фокин из Four Hands (также траттория Grato, ресторан Pepper Moon, «Вкус есть!»). Тут отличный, невесомый по текстуре паштет из копченой скумбрии с облепихой, который едят просто опаленным ломтем свежего хлеба — он добавляет как непринужденности, так и поддерживает дымные ноты в рыбном вкусе. В тартаре из форели уместно смотрятся нано-кубики огурца и имбиря, разве что мусс из кокосового молока мог бы миновать обработку жидким азотом — как неактуальной наряду с лишними декоративными украшениями. У утиной грудки сопровождение из толченого картофеля со шкуркой запеченного в углях, у стейк из форели — шпината и воздушного соленого арахиса.