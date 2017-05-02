В мае на Садовой улице откроет двери крафтовый ресторан «Безумный Макс», построенный владельцами сети пивных заведений Maximilian. На двух этажах площадью более 1000 квадратных метров предполагаются несколько баров различных форматов, собственная крафтовая пивоварня, открытая терраса и развлекательная программа. Интерьер ресторана выполнен в стиле индустриального лофта, также в декоре чётко прослеживается тематическая связь с культовым фильмом «Безумный Макс».

Закуски в паназиатском ключе в жанрах стритфуда и фингерфуда разработал шеф-повар Роман Трусов, за барную карту отвечает пивовар Виктор Соболев: вместе они обещают сочетать фьюжн-стилистику кухни с тремя сотнями сортами крафтового пива. В местной пивоварне делают восемь —от тех, что в классических стилях до экспериментальных. Коктейльная карта создана миксологом бара «812» Василием Зарьковым и включает в себя как твисты на классические коктейли, так и оригинальные алкосмеси. Отдельно хозяева выделяют виски-бар: там представят более тысячи наименований виски — включая позиции из Тайваня, Франции, Канады и Японии, ромы из центральной Южной Америки, эксклюзивные джины, текилы, бренди и коньяки. В виски-баре станут проводить тематических квестах и дегустациях.