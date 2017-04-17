Рюмочная «О, спорт!» запустила алкошаттл для футбольных болельщиков

В дни домашних матчей «Зенита» футбольных фанатов из рюмочной «О, спорт!» будут доставлять до нового стадиона «Санкт-Петербург Арена» и обратно. В качестве транспортного средства выбрали Robur — винтажный автобус производства ГДР середины XX века. В него поместится 19 человек, но из питейной готовы совершить несколько поездок, чтобы все желающие смогли добраться из точки «А» к точке «Б» и обратно. В стоимость билета — ее пока не озвучивают — входит напиток двух ценовых категорий, который можно взять прямо на борт.

Алкошаттл доставит к стадиону ближе, чем любой другой вид транспорта — что немаловажно: со дня тестового открытия гости часто жалуются, что до арены далеко идти. Ближайшая поездка 22 апреля пройдет в тестовом режиме. По словам владельцев спортивной рюмочной, они оценят, «окажется ли алкошаттл быстр, удобен и будет ли там комфортно». Запись на автобус откроется чуть позже в соцсетях места.