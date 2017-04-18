Редко, когда кухня размером с поп-ап бар, может стать чем-то спасительным для ежедневной рутины в жизни горожан — не только в гастрономическим, но скорее в логистическом плане. Так вот, всем, кто когда-нибудь приезжал к поезду на пустой желудок, но впритык (а это вполне заметный процент петербуржцев и гостей города), нужно знать о существовании на Московском вокзале «Фаршировки». Причины простые — это оперативный, качеcтвенный и демократичный стритфуд из-под ножа: хочешь — бери с собой, хочешь — перекуси на месте. Отдельного входа к нему нет — попадают в него через общие двери ряда кафешек по левой стороне.

Оперативность следующая — заказ при отсутствии очереди отдают минут за 10-12. Качество гарантируют владельцы — рестораторы, у которых в портфеле Il Lago dei Cigni, Tse Fung и Buddha-Bar. Справедливости ради нужно сказать, что этой же ресторанной группе Forum принадлежит и остальной общепит по левой стороне вокзала, но он нацелен на слишком широкий круг лиц. В котлетах своего изготовления в «Фаршировке» используется только мраморная говядина. Бургеры собираются на глазах у заказчика. В том, что с горгонзолой и грушей, активно читается и сыр, и фрукт, к лососю в начинку идут кабачки аль денте, в азиатском на черной булочке — выразительный соус ким чи. Разве что нагетсы пока слишком сочатся маслом. Демократичность исчисляется ценами от 260 до 390 рублей за бургер, и от 125 до 240 за фабричное пиво. Отдельным листом идет вино — для тех, кто не мыслит даже быстрого перекуса без мольтепульчано и кьянти — эти уже, конечно, в совсем другой ценовой категории. Понятно, все привыкли есть в «Сапсанах», но когда ни средств, ни желания есть разогретые блинчики нет, то вполне можно запастись едой с собой — благо, это не курица с вареными яйцами. К тому же, к бургерам идут резиновые перчатки — о том, чтобы мыть руки позаботились, не заляпать себя и соседа — уже на совести каждого едока.