Небольшой дайнер у метро «Спортивная», где добротно готовят пивную классику от фаршрованных кальмаров до домашних колбас из индейки.
Дайнер «Острова»: норвежская сельдь и пивная классика
Запросто зайти перекусить в эстетичных интерьерах, да нестыдной едой, и недорого, еще и на Васильевском или Петроградском островах — такие места всегда востребованы, и можно только поприветствовать новый общепит возле Тучкова моста, отвечающий всем этим требованиям. Бывший тут Tatin выступал с претензией на продвинутую гастрономичность, но та была неоправданной и потому долгую жизнь заведению не сохранила. «Острова» называют себя рестораном скандинавской кухни, однако это скорее стилистический ход: скажем, хотдог называется «Датским», но на деле он вполне привычный — с домашней колбасой и огурчиками, так что имя ему можно было дать любое другое. Из нордического тут — лаконичное оформление, рогатый шлем на логотипе, стать бородача-официанта, наличие сморребродов и обилие рыбы в меню.
Готовят тут твердой рукой — не конунга, конечно, но викинга не из последних. В сытном салате «Ньорд» — изобилие копченой скумбрии, уместная толика печени трески и ворох бодрейшей зелени, каждый лист которой промазан заправкой. Страстно-соленую норвежскую сельдь рубят в тартар, который изо всех сил стараются уравновесить перепелиное яйцо, крутон и творожный крем. Суп из морепродуктов не задался, датский беф — среднестатистический говяжий бифштекс с картофелем, свеклой, огурцом, красной и белокачанной капустой, но зато куриные сердца простые и дельные: травы, чеснок, правильная мягкость. Запивают тоже без изысков — голландским нефильтрованным или немецким лагером, без ценника редкого крафта: общепитом-«хорошистом» быть не так уж плохо, если удержаться и не стать троечником.
Фото: Александр Огурцов
Редакционный инсайд от Анастасии Павленковой
- На ланч с 12.00 до 16.00 трио из микс-салата с куриной грудкой, рыбной похлебки, пиццы с колбасками и морса из лесных ягод отдают за 295 рублей, за 245 предложат на выбор два блюда — из закусок, супов и основных блюд.
- Романтичные работы маслом с сюжетами от абстрактных пейзажей до портрета снегиря — живопись художницы Ольги Брендструп (Голдабиной), датчанки русского происхождения.
|Кафе «Острова»
Большой пр. П.С., 1
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