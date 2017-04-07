Запросто зайти перекусить в эстетичных интерьерах, да нестыдной едой, и недорого, еще и на Васильевском или Петроградском островах — такие места всегда востребованы, и можно только поприветствовать новый общепит возле Тучкова моста, отвечающий всем этим требованиям. Бывший тут Tatin выступал с претензией на продвинутую гастрономичность, но та была неоправданной и потому долгую жизнь заведению не сохранила. «Острова» называют себя рестораном скандинавской кухни, однако это скорее стилистический ход: скажем, хотдог называется «Датским», но на деле он вполне привычный — с домашней колбасой и огурчиками, так что имя ему можно было дать любое другое. Из нордического тут — лаконичное оформление, рогатый шлем на логотипе, стать бородача-официанта, наличие сморребродов и обилие рыбы в меню.