У Дегтярных бань заработал ресторан «Банщики»

Отец и сын Александр и Григорий Музиль, владельцы Дегтярных — лучших в городе — бань, дверь в дверь с ними открыли двух­этажный русский ресторан: нам первыми удалось поговорить с собственниками. 

  • Григорий и Александр Музиль

Григорий: «Мы сами — банщики, ценители русского пара. Но в ресторан ждем как завсегдатаев „Дегтярных“, так и всех, кто, не уезжая из центра Петербурга, хотел бы отобедать в уютном загородном доме, где ценят традиции. На кухне командует Станислав Левохо из „22.13“ и Barberini. В его русском меню — на современный манер интерпретированная классика: тушенка из утки, оливье с говяжьим языком, окуневая уха с луковым хлебом, рагу из бычьих хвостов с кашей из сельдерея и трубочки с вареной сгущенкой — их будут продавать в гастрономической лавке. Дизайн-студия Paum одомашнила первый этаж декоративными каминами и мягкими глубокими диванами, на втором — атмосфера построже, с фигурным стеклом светильников и столами на кованых ножках».

  • Набор домашних колбас и копчений

  • Вареники с вишней и сметанным кремом

Александр: «В истории Ленинграда были примеры, когда при бане работало кафе. Но при этом заведения общепита всегда позиционировались отдельно: сама история и физика парения такова, что если перед ним смолотить бифштекс, жар впрок не пойдет. Однако внимание к легким напиткам и закускам, которые в бане всегда нужны, было нам свойственно всегда. Когда в 1987 году здесь на Дегтярной я только арендовал свой небольшой массажный кабинет, то поднимался в семь утра, чтобы на Кузнечном рынке взять клюкву с медом для морса. За тридцать лет мы вырастили большой проект, среди наших гостей „Зенит“ и СКА, Ургант и Полунин, но мы продолжаем развиваться — на этот раз собственным рестораном». Дегтярная ул., 1а

фото: Алексей Костромин, архивы пресс-служб

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