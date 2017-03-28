Александр: «В истории Ленинграда были примеры, когда при бане работало кафе. Но при этом заведения общепита всегда позиционировались отдельно: сама история и физика парения такова, что если перед ним смолотить бифштекс, жар впрок не пойдет. Однако внимание к легким напиткам и закускам, которые в бане всегда нужны, было нам свойственно всегда. Когда в 1987 году здесь на Дегтярной я только арендовал свой небольшой массажный кабинет, то поднимался в семь утра, чтобы на Кузнечном рынке взять клюкву с медом для морса. За тридцать лет мы вырастили большой проект, среди наших гостей „Зенит“ и СКА, Ургант и Полунин, но мы продолжаем развиваться — на этот раз собственным рестораном». Дегтярная ул., 1а

фото: Алексей Костромин, архивы пресс-служб