Кафе Mitte на Рубинштейна, 27 закрывается

Небольшое кафе Mitte с кофе, свежей домашней выпечкой, завтраками круглый день и изобретательным алкоголем от Хереса и Кальвадоса до Пино-Де-Шаран и крафта закрывается. Как указали владельцы «по не сильно зависящим от нас причинам». В группе ВКонтакте они подчеркивают, что не прощаются: «Мы говорим до свидания этим стенам».

Заведение Mitte открыто на Рубинштейна, 27 с 2012 года. Последний день его работы по текущему адресу станет 29 марта 2017 года.

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  • Автор: sobaka
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