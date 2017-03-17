В Петербурге откроется мясной ресторан Meat bar

На Жуковского, 22 открывается ресторан Meat bar, в котором гости смогут выбрать мясо различных сортов и самостоятельно его приготовить – практический каждый стол будет оборудован жарочной поверхностью. Сделать идеальный стейк можно будет самим или под руководством персонала, рассказал нам ресторатор Дмитрий Четвериков.

Помимо мяса в меню – закуски, салаты, супы и большой выбор вина. Имя шеф-повара Четвериков пока не раскрывает, но отмечает, что это известный профессионал, специализирующийся на приготовлении мяса.

В ресторане 60 посадочных мест. Интерьером занималась дизайнер Кира Гришина, которая оформляла московский клуб «Солянка» и «Дом быта».

Средний чек – около 2000 рублей.