Стало известно, что одно из самых выдающихся специализированных изданий о еде Lucky Peach закрывается. Скорбим все вместе и вспоминаем лучшие момент его жизни.
20 самых безбашенных обложек хулиганского журнала про еду
Lucky Peach — одновременно один из самых культовых и хулиганских журналов о гастрономии: от содержания до оформления они не идут проверенными дорогами — например, используют вместо фотографий коллажи, и год могут потратить на рецепт лапши. Среди тем их номеров — секс, Чайна-таун и апокалипсис: серьезно, целый журнал рецептов на случай нашествия зомби. Визитная карточка журнала — рисованные обложки, каждую из которых делал для них известный иллюстратор. Скоро выйдет их вторая книга — «Все о яйцах», первая была посвящена простым азиатским рецептам.
Каждый номер журнала оформлен в уникальным стиле — с изданием успели поработать самые разные графические художники и фотографы. Моднейший и немного кислотный дизайн был подобран под каждое из провокационных эссе — скажем, о меню американских гомосексуалов, по рецептам известных шефов в Lucky Peach писались комиксы, а легендарные персонажи индустрии становились героями хармсовских зарисовок: мы собрали яркие примеры графических материалов из этого журнала.
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