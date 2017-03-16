Lucky Peach — одновременно один из самых культовых и хулиганских журналов о гастрономии: от содержания до оформления они не идут проверенными дорогами — например, используют вместо фотографий коллажи, и год могут потратить на рецепт лапши. Среди тем их номеров — секс, Чайна-таун и апокалипсис: серьезно, целый журнал рецептов на случай нашествия зомби. Визитная карточка журнала — рисованные обложки, каждую из которых делал для них известный иллюстратор. Скоро выйдет их вторая книга — «Все о яйцах», первая была посвящена простым азиатским рецептам.