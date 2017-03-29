Повар Глеб Герасимов, готовивший у Эдуарда Мурадяна в EM, придумал для нового винного бара неожиданные закуски — тартар из нерки, кальмары с огурцами и риет из бычьих хвостов: некоторые показались обозревателю Анастасии Павленковой слишком неожиданными.
Гастробар Entrycode с гречневым попкорном и уткой под глинтвейном
Молодой шеф начинал в четыре руки с Евгением Викентьевым из Hamlet & Jacks и Олесей Дробот из бутикового EM, но заметных сольных проектов ему, в отличие от них, еще не доставалось, разве что Svoi — в хорошие свои дни. У лаконичного гастробара, где он возглавил кухню теперь, шансы заработать признание есть — но впереди нешуточный фронт работ: элегантные задумки пока разбиваются о быт практического воплощения.
У кальмаров в салате с огурцом — слишком интенсивная панировка, но слайсы сырой цветной капусты в том же блюде — мысль неплохая. Куриное консоме подается с кубиками куриного мяса, вешенками и яйцом пашот, но устроено не очень пропорционально — бульоном заполняют просто-таки исполинскую тарелку, в которой он, к тому же, быстро остывает. Мясу утиной грудки с булгуром и пореем не хватает фактуры — слишком уж бестелесной ее делает сувид: за гастрономический блеск отдувается тут соус из глинтвейна. Филе сладковатой и не самой постной на свете рыбы нерки тонет в сливочном соусе, хотя хрустящий киноа мило скрашивает этот мультипликативный эффект. А вот к белым шоколадным трюфелям в кокосовой обсыпке вопросов нет — семейство Ферреро бы обзавидовалось.
В целом место оставляет скорее приятное послевкусие. Простой интерьер не кажется вызывающе демократичным, как многие сейчас. В оформление зала и меню вписаны работы иллюстратора Екатерины Затулиной — лица и фигуры условных гостей ресторана, и это действительно нечастый случай, когда графика очень органично сосуществует с пространством. Управляющая ко второму визиту помнит все, что ты заказывал в прошлый раз. Все наименования демократичной винной карты льют по бокалам — Италию, Францию, Испанию и Россию, разве что для гастробара, зовущего на распитие вина, она слишком мала. Все бы это, как говорят у нас в редакции, усилить и дожать — и было бы новое симпатичное место, чтобы на буднях ходить на необязывающий к тяжелому люксу и большим тратам ужин с друзьями.
Редакционный инсайд от Анастасии Павленковой
- Заведение придумала компания Solid & Liquid, ранее занимавшиеся выездным кейтерингом и созданием барной карты в Kuznya: Стас и Анна Лепкович и Владислав Кудрявцев, вместе с командой молодых новичков — управляющей Ольгой Мельцер и шеф-поваром Глебом Герасимовым.
- Художник Екатерина Затулина под брендом Katz рисует на заказ скетчи и аватарки, создает дизайнерские принты для одежды и объемные наклейки: с ее творчеством можно познакомиться в приложении Barjourney.
- В Entrycode проходили щедрые акции — по промо-коду можно было принести вино с собой без пробкового сбора: с появлением лицензии советуем месту продолжать — на первые собирались самые разные люди от пенсионеров до творческой богемы.
|Ресторан Entrycode
Казанская ул., 8
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