Молодой шеф начинал в четыре руки с Евгением Викентьевым из Hamlet & Jacks и Олесей Дробот из бутикового EM, но заметных сольных проектов ему, в отличие от них, еще не доставалось, разве что Svoi — в хорошие свои дни. У лаконичного гастробара, где он возглавил кухню теперь, шансы заработать признание есть — но впереди нешуточный фронт работ: элегантные задумки пока разбиваются о быт практического воплощения.

У кальмаров в салате с огурцом — слишком интенсивная панировка, но слайсы сырой цветной капусты в том же блюде — мысль неплохая. Куриное консоме подается с кубиками куриного мяса, вешенками и яйцом пашот, но устроено не очень пропорционально — бульоном заполняют просто-таки исполинскую тарелку, в которой он, к тому же, быстро остывает. Мясу утиной грудки с булгуром и пореем не хватает фактуры — слишком уж бестелесной ее делает сувид: за гастрономический блеск отдувается тут соус из глинтвейна. Филе сладковатой и не самой постной на свете рыбы нерки тонет в сливочном соусе, хотя хрустящий киноа мило скрашивает этот мультипликативный эффект. А вот к белым шоколадным трюфелям в кокосовой обсыпке вопросов нет — семейство Ферреро бы обзавидовалось.