Ресторан русской кухни «Банщики» запускают владельцы соседних Дегтярных бань. Свой проект они описывают как «сочетающий новаторскую гастрономию и наследие русской классики». За меню отвечает шеф-повар Станислав Левохо, известный по проектам «22.13» и Barberini.

На кухне собираются коптить и вялить мясо, печь хлеба, десерты и готовить домашние настойки. Кроме этого планируется блюда, приготовленные на мангале, и самолепные пельмени и вареники. Все местные деликатесы можно будет приобрести с собой в гастрономии. Также гостям будут предлагать спецпредложения на время завтраков и обедов, а летом откроется терраса. Заведение займет помещение ресторана Gusto, в открытии которого участвовал Арам Мнацаканов. Он в свою очередь сменил на этом месте винотеку Simple Bar, еще до этого — ресторан Sculptors Михаила Долгополова.