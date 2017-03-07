На Невском откроют ресторан с самым большим выбором пива в России

В начале апреля ресторанная группа Beer Family Project планирует открыть свой флагманский ресторан. У холдинга еще четыре ресторанных брендов — национальные питейные немецкие кнайпе Jager Haus, бельгийские брассерии Kriek, чешская господа Karlovy Pivovary и гастропаб «Иван да Марья».

В Beer Family Restaurant владельцы планируют представить рекордную для России коллекцию сортов пива — более 450 из 15 стран. Меню разрабатывают в духе пивной гастрономической классики из разных стран — Бельгии, Чехии, Великобритании, США, Германии и других.

Ресторан займет помещение на Невском проспекте на месте кофейни Coffeeshop Company с большой летней террасой. В трех просторных залах готовы принимать до 350 гостей, также будут доступны 2 банкетных зала для небольших мероприятий вместимостью 60 и 30 человек. Дизайном интерьера занимается художник Наталья Маслова — ей поставлена задача восстановить старинный интерьер здания, добавив современных деталей.

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