5 лучших новых ресторанов, открытых в феврале

Шампанское и бутерброды в баре Екатерины Бокучавы, лучшие овощи на гриле в городе и отличная лапша с угрем: рассказываем, куда идти и что брать в открывшемся общепите.

Ресторан «Гриль-станция»

Меню: Список блюд стремится быть удобным всем, придерживаясь, в основном, классики — тут и диетические салат с киноа, и бургер со свиными ребрами. С инфернального на вид гриля Inferno Grill поставляют на столы блюда основного раздела. Если соки фланк-стейка подарены ему природой, то насытить ими же постную грудку индейки так, как сделано здесь — достоинство руки повара. Созвучно с последними трендами тут готовят самостоятельными блюдами овощи. 

Интерьер: Машинерия открытого гриля, сверкающего своими решетками и колесами, уравновешена деревом, мрамором и трогательными мелочами: деревянной скамьей как в городских парках, шкалой для измерения роста или сотами из плитки. Сумев ангажировать знатного каллиграфа Покраса Лампаса, его урбанистическими росписями не стали покрывать весь зал, а отвели всего две стены: как раз для настроения, но чтобы не угнетать лишней брутальностью.

Инсайд: Коллектив, открывший «Гриль-станцию» — серые кардиналы ресторанов Арама Мнацаканова, то есть совладельцы «Пробке» и «Моцарелла бар»: они много лет держались в тени харизматичного лидера и теперь публично выступили в самостоятельным проектом.

Ресторан «Гриль-станция»
Московский пр., 139
   

 

Бар «Фицджеральд»

Меню: Основа — вина Старого Света и крепкий алкоголь. Коктейлей всего шесть позиций: простые, элегантные сочетания вроде джина с игристым или виски с имбирным элем. На закусу — оливки, сыр и театральный набор бутербродов — с рыбой, колбасой и прошутто. 

Интерьер: Дизайн придумал Валерий Ларионов, автор интерьера ресторана «Место»: много черного и золота, барная стойка стилизована под сцену, высокие кресла с латунным каркасом выполнили по нашим эскизам в интерьерной студии Rooma. 

Инсайд: До «Фицджеральда» Бокучава была самым преданным садовником Петроградской стороны и все свои проекты взращивала неподалеку от Александровского парка: даже когда остров считали тяжелым для общепита, ее статуса лучшего друга бомонда и первого светского хроникера в Петербурге было достаточно, чтобы в ресторане «Место» ужинали Константин Райкин и Эвелина Хромченко, а в баре «8» выпивали Алексей Герман и Михаил Шац. Теперь Катя решилась на экспансию в центр, и явка в «Фицджеральде» обещает побить установленные самой же Катей рекорды: на преоткрытии классические коктейли времен Великой депрессии дегустировали актриса Лиза Александрова и ресторатор Тимур Дмитриев.

Бар «Фицджеральд»
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Ресторан «Мохнатый краб»

Меню: В списке блюд — народные хиты из Южной, Юго-восточной и Восточной Азии, причем в очень адаптированных версиях: скажем, битые огурцы — скорее огуречный салат с ворохом моркови, а самый большой раздел меню отведен роллам в трактовке русских японских ресторанов. А рис с яйцом и копченым угрем так и просто отличный — ароматная пряная еда, где к месту все богатство составляющих от сладкого угря до кисло-соленых вакаме. 

Интерьер: В активе нового заведения — симпатичный брендинг с логотипом в стиле «палка, палка, огуречик»: местный мохнатый краб — графичный значок из линий и кружков. Особенно удачно он вписан в оформление первого зала — как-будто оставленный строителями след слишком поспешной покраски. Интерьер в целом производит впечатление вызывающе лаконичного и рассчитанного на то, что главным стилеобразующим элементом здесь будет полная посадка гостей.

Инсайд: Особая гордость шефа Эльдара Гамидова, ранее работавшего в ресторанах Арама Мнацаканова «Рыба» и «Лапша» — фирменные соусы: их все — рыбный, арахисовый, терияки, кисло-сладкий и другие — повар варит самостоятельно. Но о них при заказе лучше спрашивать отдельно: к цитрусовому салату с креветками, например, было бы хорошо вынести дополнительную плошку. 

Ресторан «Мохнатый краб»
Гороховая ул., 41
   

 

Меню: Новое заведение возглавил шеф-повар Глеб Герасимов: молодой экспериментатор знаком городу как су-шеф Олеси Дробот из бутикового ресторана Эдуарда Мурадяна «ЕМ» и автор еды в самый удачный момент жизни места Svoi. Меню в традициях петербургского нордика сверхлаконичное — не больше двадцати позиций. Среди закусок — тартары из оленя или нерки, хумус из красной фасоли с чипсами из нори, салат с кальмаром и огурцом и жареные артишоки. На горячее среди прочего — пельмени с телячьими хвостами, утиная грудка с булгуром и тушеным пореем и пшеница с тушеными овощами и тофу. 

Интерьер: Помещение хозяева оформляли сами, вдохновляясь парадным Петербургом, в оформлении использовали работы начинающего иллюстратора — Екатерины Затулиной.

Инсайд: Entrycode занял многострадальное помещение, в котором в разное время были суши-бар Sukawati, потом Freeman's с Дмитрием Блиновым, а затем хипстерское «Одеяло» и корейский Seoul. 

First House Burger

Меню: Гостям предлагают бургеры с бифштексом из мраморной говядины, классику с котлетой из курицы, баранины или рыбы и вегетарианский бургер на основе шницеля из печеной свеклы. Все позиции из этого раздела подаются с салатом коул-слоу, а булочки, белые или черные, выпекаются тут же в ресторане. В меню есть и традиционные для мясного ресторана блюда: классические салаты, свиные ребра на гриле, каре ягненка, крылышки BBQ и многое другое, без чего не могут обойтись подобные заведения.

Интерьре: Перед дизайнерами задачу смягчить атмосферу лофта — для этого в качестве декора используется много зелени, на кирпичных стенах нарисованы классические пейзажи французского Прованса, и повсюду развешены картины в стиле пин-ап. 

Инсайд: Команда поваров настроена в процессе работы и на эксперименты. Так, был придуман «золотой» бургер, покрытый пищевым сусальным золотом. 

Бар First House Burger
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