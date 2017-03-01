Ресторан «Гриль-станция»

Меню: Список блюд стремится быть удобным всем, придерживаясь, в основном, классики — тут и диетические салат с киноа, и бургер со свиными ребрами. С инфернального на вид гриля Inferno Grill поставляют на столы блюда основного раздела. Если соки фланк-стейка подарены ему природой, то насытить ими же постную грудку индейки так, как сделано здесь — достоинство руки повара. Созвучно с последними трендами тут готовят самостоятельными блюдами овощи.

Интерьер: Машинерия открытого гриля, сверкающего своими решетками и колесами, уравновешена деревом, мрамором и трогательными мелочами: деревянной скамьей как в городских парках, шкалой для измерения роста или сотами из плитки. Сумев ангажировать знатного каллиграфа Покраса Лампаса, его урбанистическими росписями не стали покрывать весь зал, а отвели всего две стены: как раз для настроения, но чтобы не угнетать лишней брутальностью.

Инсайд: Коллектив, открывший «Гриль-станцию» — серые кардиналы ресторанов Арама Мнацаканова, то есть совладельцы «Пробке» и «Моцарелла бар»: они много лет держались в тени харизматичного лидера и теперь публично выступили в самостоятельным проектом.