«Мохнатый краб», в отличие от собратьев по роду — то есть мест, где это ценное ракообразное вынесено в название — на них не специализируется. В меню — народные хиты из Южной, Юго-восточной и Восточной Азии, причем в очень адаптированных версиях: скажем, битые огурцы — скорее огуречный салат с ворохом моркови, а самый большой раздел меню отведен роллам в трактовке русских японских ресторанов. Теплый с крабом, например, окажется с неуместной панировкой — куда еще скромной сердцевине из волокон крабового мяса тройное кольцо окружения из риса, нори и сухарей. Китайский суп тоже, возможно, кому-то покажется перенасыщенным мучным. Там на очень небольшую плошку бульона приходятся и вонтоны с отличным тестом, и рисовая лапша, но, с другой стороны, блюдо можно считать сытным и невредным ланчем. А рис с яйцом и копченым угрем так и просто отличный — ароматная пряная еда, где к месту все богатство составляющих от сладкого угря до кисло-соленых вакаме: к тому же не стоит забывать, что речь идет о заведении, где самая дорогая позиция в меню стоит 450 рублей, а итальянские пино гриджио и мерло отдают за сумму, чуть больше тысячи.