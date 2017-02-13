В демократичное паназиатское бистро стоит идти за рисом с копченым угрем и китайским супом: ревизию провела Анастасия Павленкова.
Ресторан «Мохнатый краб» с роллами от хрустящих в устричном соусе до горячей «Филадельфии»
Пока мы горячо ждем недорого современного китайского бистро, ресторана или ресторанища, продолжают открываться всеазиатские едальни. В активе нового заведения — симпатичный брендинг с логотипом в стиле «палка, палка, огуречик»: местный мохнатый краб, видимо, упрощенная версия реально существующего в природе мохноногого — графичный значок из линий и кружков. Особенно удачно он вписан в оформление первого зала — как-будто оставленный строителями след слишком поспешной покраски. Интерьер в целом производит впечатление вызывающе лаконичного и рассчитанного на то, что главным стилеобразующим элементом здесь будет полная посадка гостей, которые здоровым гомоном переполненного общепита привнесут недостающую теплоту. Пока всего этого недостает, можно зарегистрировать удачные мелочи — скажем, скамьи-подоконники: действительно, если гости любят рассаживаться в оконных проемах, почему это не предусмотреть заранее.
«Мохнатый краб», в отличие от собратьев по роду — то есть мест, где это ценное ракообразное вынесено в название — на них не специализируется. В меню — народные хиты из Южной, Юго-восточной и Восточной Азии, причем в очень адаптированных версиях: скажем, битые огурцы — скорее огуречный салат с ворохом моркови, а самый большой раздел меню отведен роллам в трактовке русских японских ресторанов. Теплый с крабом, например, окажется с неуместной панировкой — куда еще скромной сердцевине из волокон крабового мяса тройное кольцо окружения из риса, нори и сухарей. Китайский суп тоже, возможно, кому-то покажется перенасыщенным мучным. Там на очень небольшую плошку бульона приходятся и вонтоны с отличным тестом, и рисовая лапша, но, с другой стороны, блюдо можно считать сытным и невредным ланчем. А рис с яйцом и копченым угрем так и просто отличный — ароматная пряная еда, где к месту все богатство составляющих от сладкого угря до кисло-соленых вакаме: к тому же не стоит забывать, что речь идет о заведении, где самая дорогая позиция в меню стоит 450 рублей, а итальянские пино гриджио и мерло отдают за сумму, чуть больше тысячи.
Редакционный инсайд от Анастасии Павленковой
- Особая гордость шефа Эльдара Гамидова, ранее работавшего в ресторанах Арама Мнацаканова «Рыба» и «Лапша» — фирменные соусы: их все — рыбный, арахисовый, терияки, кисло-сладкий и другие — повар варит самостоятельно. Но о них при заказе лучше спрашивать отдельно: к цитрусовому салату с креветками, например, было бы хорошо вынести дополнительную плошку.
- В планах у владельцев, дебютировавших с «Мохнатым крабом» в общепите — еще два заведения паназиатской направленности, но уже под другими именами: сетевого развития не планируется. Может, это и к лучшему: у просвещенной общественности название встретило неоднозначный прием — ресторатор Екатерина Бокучава, например, даже «как владелица Suk» нашла его пугающим, хотя фэшн-деятелю Надежде Кожевниковой, наоборот, понравилось: «Название клевое. А какие тут ассоциации? Мне ничего в голову не пришло».
|Ресторан «Мохнатый краб»
Гороховая ул., 41
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