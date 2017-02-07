Разбираемся в остроактуальном постазиатском тренде, объясняем, почему вот-вот должен появится модный китайский ресторан, и пророчим, что за дело возьмется Александр Раппопорт.
5 причин, почему Китай станет ближайшим гастротрендом
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1
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Все недорогие китайские рестораны сейчас в городе — со своеобразной эстетикой красных фонариков, дешевых скатертей и заламинированных меню. Это объясняется просто: китайцы на чужбине ищут исключительно свою еду. Поэтому китайский общепит в Петербурге открывали уроженцы страны Восходящего солнца и хрустящей свинины в кисло-сладком соусе для своих соотечественников. Не спорим, поход в «Тан Жен» — понятное развлечение, где стилистическая нагрузка служит усилителем вкуса битых огурцов и свиных ушей, но иногда хотелось бы обойтись без нее. И винно-барные карты там — катастрофа.
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2
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Важная составляющая визита в китайский ресторан — экономика этого похода. Эту кухню не формируют дорогостоящие трюфеля и лобстеры, так что приятный средний чек — обязательная часть тарелки баклажанов в кунжутном соусе. Второй фетиш китайской едальни — размер порции, которые традиционно такие, чтобы благоухать в такси тем самым кунжутным соусом из бокса, куда уложили недоеденное с собой. Мы, разумеется, практикуем походы в Tse Fung и Azia — люксовые соответственно китайский и азиатский рестораны и с волнением ждем встречи там с утками по-пекински, но свидания эти все-таки происходят не на ежедневной основе.
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3
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Актуальный тренд на азиатские дайнеры пока обошел Китай стороной. Вторая волна азиатских ресторанов в самом разгаре: Joly Woo, Black China, Mao, на подходе Mahjong и два вьетнамских Pho&Roll. У всех них дружественный китайской кухне концепт, но все-таки свой. Joly Woo — вьетнамское бистро с фо, лапшой и спринг-роллами, Pho&Roll подвизались на той же кухне, но на деле у них все на свете — даже бургеры есть. «Мао» — лапшичная; строящийся Mahjong, заявленный китайским, совладелец Игорь Антоненко уже атрибутирует просто как паназиатский с самой широкой трактовкой. Хороший проект Black China, хоть и имеет имя страны в названии, но скорее это бар со всеазиатскими закусками.
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Мадина Кажимова, совладелица Black China
К китайскому новому году мы значительно расширили ассортимент горячих блюд — появилось больше супов и мясных блюд. Но мы все же, скорее, бар с возможностью поесть. Чистого азиатского алкоголя, вина и коктейлей в три раза больше, чем еды. Наверное, можно сказать, что кухня у нас и китайская, и корейская.».
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4
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В Москве есть современные тематические заведения на любой лад, и ни один не пустует: взять хоть «Китайские новости», «Китайский квартал» и «Китайскую грамоту» Александра Раппопорта. Последний угадал с форматом еще в 2014 году и уже копирует его в Барвихе и Сочи. Странно было, что еще не в Петербурге, просится же, но аллилуйя — пиар-штаб ресторатора Раппопорта наши догадки подтвердил: ждем «Китайскую грамоту» в родном болоте.
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Александр Раппопорт, владелец «Китайской грамоты»
"Китайская грамота" — стильный современный ресторан кантонской кухни с оригинальной барной картой. Само по себе сочетание бара и китайской кухни для Москвы не ново, но если раньше в основном речь шла о клубе или баре с легким обозначением китайской тематики, то это полноценный китайский ресторан с многонациональной барной картой. На вопрос о планах открыть филиал в Северной столице могут дать ответ краткий, но положительный: планы по развитию "Китайской грамоты" в Петербурге есть.»
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5
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В ожидании пришествия Александра Раппапорта с куриными лапками мы горячо ждем благих мандариновых вестей от петербургских рестораторов. Кантонская, сычуаньская, цзянсу, шаньдунская — китайская кухня это целый удивительный мир, достойный изучения, и мы уверены, что местные гастромастера как никто другой могут его освоить. А уж сопроводить его правильными напитками — тем более.
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Алена Мельникова, эксперт ресторанной индустрии
В России существует два типа китайских ресторанов: очень дорогие и очень дешевые, последние открывают в основном представители диаспоры. Сделать модный китайский ресторан у нас тяжело, так как за этой кухней закрепился ментальный шлейф, связанный как раз с тем самым бюджетным общепитом. А ведь говоря о китайской кухне, мы должны понимать, что на самом деле идет речь о восьми разных направлениях в ней, и они каждая по-своему замечательна. В мире супермодных современных китайских ресторанов, об этом говорят международные рейтинги. В Петербурге же пробел в этом плане, идея лежит на поверхности и тот, кто ее реализует, выиграет в лотерею».
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