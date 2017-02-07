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Актуальный тренд на азиатские дайнеры пока обошел Китай стороной. Вторая волна азиатских ресторанов в самом разгаре: Joly Woo, Black China, Mao, на подходе Mahjong и два вьетнамских Pho&Roll. У всех них дружественный китайской кухне концепт, но все-таки свой. Joly Woo — вьетнамское бистро с фо, лапшой и спринг-роллами, Pho&Roll подвизались на той же кухне, но на деле у них все на свете — даже бургеры есть. «Мао» — лапшичная; строящийся Mahjong, заявленный китайским, совладелец Игорь Антоненко уже атрибутирует просто как паназиатский с самой широкой трактовкой. Хороший проект Black China, хоть и имеет имя страны в названии, но скорее это бар со всеазиатскими закусками.