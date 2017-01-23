Сеть

У двух бистро в центре — на улице Правды, 9 и на Маяковского, 56 — появился одноименный собрат на Васильевском острове: простая, ароматная, сытная и очень недорогая еда родом с Кавказа оказалось, вероятно, хорошей профилактикой от круглогодичного петербургского авитаминоза. В январе так точно всем нужна порция витамина C — особенно советуем сочный салат с жареным сулугуни, щедро политый соусом из гранатового вина.

Кухня

Устройство меню исчерпывающим образом описывает название места — самые большие разделы, собственно, с хачапури и вином. В первом есть с десяток вариантов — включая те, что с фасолью и беконом, или со свининой, сулугуни и сванской солью. Вина — целая страница, практически равновеликая списку с едой, с позициями от гранатового домашнего полусладкого за 97 рублей до органического киндзмараули прогрессивного винного дома из Кахетии. В общем, будь то хинкали с бараниной, лимонад со вкусом саперави или шоколадный коньяк — каждый может сам выписать себе лекарство от недуга, который, как мы знаем, подобен англицкому сплину, но называется просто — русская зима. Средства борьбы с ней не обязательно выбирать по теории сигнальных цен: наоборот, самое дорогое блюдо — 360 рублей за тушеную баранину чанахи с картофелем и овощами — не самая правильная инвестиция, блюдо суховато. А вот 80 за маленькое лобио, хоть оно и жидковато — самое то: его дают с разноцветными соленья — красную капусту, соленые огурцы и белоснежные дольки чеснока можно макать в лобио как в соус. Опять же, кладезь того самого витамина C.