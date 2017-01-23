Сверхдемократичное грузинское кафе с десятком видов хачапури оказалось идеальным форматом городской закусочной: открылось уже третье заведение, и ресторанный обозреватель Анастасия Павленкова зарегистрировала в нем аншлаг с первого дня работы.
«Хачапури и вино» на Васильевском: лобиани, омлет по-тбилисски и гранатовое полусладкое
Сеть
У двух бистро в центре — на улице Правды, 9 и на Маяковского, 56 — появился одноименный собрат на Васильевском острове: простая, ароматная, сытная и очень недорогая еда родом с Кавказа оказалось, вероятно, хорошей профилактикой от круглогодичного петербургского авитаминоза. В январе так точно всем нужна порция витамина C — особенно советуем сочный салат с жареным сулугуни, щедро политый соусом из гранатового вина.
Кухня
Устройство меню исчерпывающим образом описывает название места — самые большие разделы, собственно, с хачапури и вином. В первом есть с десяток вариантов — включая те, что с фасолью и беконом, или со свининой, сулугуни и сванской солью. Вина — целая страница, практически равновеликая списку с едой, с позициями от гранатового домашнего полусладкого за 97 рублей до органического киндзмараули прогрессивного винного дома из Кахетии. В общем, будь то хинкали с бараниной, лимонад со вкусом саперави или шоколадный коньяк — каждый может сам выписать себе лекарство от недуга, который, как мы знаем, подобен англицкому сплину, но называется просто — русская зима. Средства борьбы с ней не обязательно выбирать по теории сигнальных цен: наоборот, самое дорогое блюдо — 360 рублей за тушеную баранину чанахи с картофелем и овощами — не самая правильная инвестиция, блюдо суховато. А вот 80 за маленькое лобио, хоть оно и жидковато — самое то: его дают с разноцветными соленья — красную капусту, соленые огурцы и белоснежные дольки чеснока можно макать в лобио как в соус. Опять же, кладезь того самого витамина C.
Ноу-хау «Хачапури и вино», очевидно, лежит в каком-то человеческом подходе к ценообразованию — за изначально недорогую еду брать справедливые деньги, пожертвовать наценкой в какие-нибудь немыслимые 500-600%, чтобы сидели, ели, пили, плюс чтобы оборот, конечно, был: и этот простой выбор работает даже на не самой оживленной на свете Кадетской линии.
Фотограф: Владимир Петров
Редакционный инсайд от Анастасии Павленковой
- В кафе на улице Маяковского, 56 делают отличные вареники с сулугуни с соусом из сыра — просите к ним варенье, например, грушевое.
- У тех же хозяев недалеко — на Петроградской стороне — есть еще заведение «Лев и птичка» с той же национальной кухней, но в авторском прочтении: там есть тыквенные пхали, грузинский минестроне с вешенками, «пиццури» — пиццы на тесте хачапури и ватрушка с надуги, который сама нежность — сливочно-творожный сыр. Попадется вам в классической подаче с мятой, завернутым в листовой сулугуни — обязательно попробуйте.
- В кафе на Васильевском интерьер будет обрастать новыми артефактами из поездок по грузинским деревушкам. Также в планах совладельцев Мориса Шакая и Лизы Симоновой расширить заведение на ул. Правды: в середине марта при нем откроется лавка с пряностями, грузинскими продуктами, вином и лавашом из тандыра.
|Кафе «Хачапури и вино»
Кадетская линия, 29
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