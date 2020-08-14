Открыть ресторан за 12 дней — такую амбициозную задачу поставили себе шефы-рестораторы Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов из Mr Bo. Говяжий хвост, свиное ухо и корейский пянсе — Анна Коварская специально для «Собака.ru» первой побывала в их новом заведении Bao & noodle bar Mama Fugu на Большой Морской, 36.
Говяжий хвост, свиное ухо и корейский пянсе: новый ресторан Mama Fuga на Большой Морской
Курс на демократизацию — примета времени. ВВП стагнирует, топ-менеджеры сокращают себе зарплату, остальные копят на вакцину. Формат нового места на Большой Морской заявляют как bao & noodle bar: стильно, модно, молодежно. Тандем Дмитрия Богачева и Эльдара Мурадова сложился еще в гинзовской «Мансарде», укрепился в азиатском Mr Bo в Манежном переулке. Проект номер три парни сделали на Большой Морской улице в доме 36 — тоже азиатский и тоже в четыре руки. Обаяние места — в миниатюрном зале на тридцать посадок; работает правило маленьких помещений, где хочется сидеть друг у друга на голове. Ну или вокруг барной стойки — она-то как раз большая.
Аврал на свою голову Богачев и Мурадов придумали сами: во что бы то ни стало открыться за 12 дней. Хронику стройки фиксировали в инстаграме. Еще совсем недавно в этих стенах работал японский суши-бар «Киdo»; от прежних резидентов оставили пепельного оттенка диваны и макабрические несущие колонны. Усилиями творческой студии Тележенко повесили а-ля китайские фонарики над баром — с приветом соседям-конкурентам в доме 25. Граффити с рыбами — ироничный отсыл к названию, fugu — ядовитая рыба-деликатес, фугу пока не готовят. Убрали аквариум с входной группы, за перфорированные дверцы шкафов поставили вино. И открылись в срок, как обещали.
Mama Fugu — игра слов в честь культовой компании Momofuku, которую начал в 2004 году в Нью-Йорке кореец Давид Чанг. Сеть имеет рестораны от Торонто до Сиднея и в свою очередь была создана в честь Момофуку Андо — легендарного японского изобретателя лапши быстрого приготовления, который в 1950-е придумал эту самую лапшу, чтобы накормить страну в непростое послевоенное время. Так или иначе, в Mama Fugu на Б. Морской есть и лапша, и корейская еда, и японская.
Итак, Mama Fugu — новая локация для адептов демонстративного потребления джанк-фуда; калорий не считают и зожников просят не беспокоиться. Ставку сделали на понятные вещи: лапша, рис, тесто. В меню привязка к паназии, но на свой лад. Подача: без постановочного лоска. Пока самая щадящая позиция — маринованные в помидорах баклажаны, замешанные с густым сырным соусом. Рамен варят со свиным ухом. Говяжий хвост приносят с мясным соусом и корейскими закусками-панчанами — в отдельных мисочках маринованные грибы, соленая капуста, жареные, а потом маринованные огурцы. Пянсе — еще одна корейская штука, это приготовленный на пару пирожок с начинкой из курицы в кокосе. Мягкие булочки для китайских бао делают сами, между булок кладут начинку из свиного живота. Хе из говядины, лапша с цыпленком. Том ям, суши? Нет. Боул с лососем — есть, на рисе; обещают боул с крабом, ждем. За интригующий нейминг коктейльной карты в ответе Павел Клат: «Шершавая матча», «Малинки-Маринки», «Розовые жабры». Работают с шести вечера — пока.
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Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов
Дмитрий Богачев
Соучредитель Mama Fugu:
«Самая важная вещь, которая меня поразила в книге про компанию Momofuku: небрежность в подаче блюд во всех их ресторанах, что в Momofuku Noodle bar, что в Momofuku Ssam bar. Если в Mr Bo мы стремимся к высокой эстетике в подаче, то в Mama Fugu хотим сильней прокачать вкус и меньше внимания уделять визуальной составляющей. Для нас это определенный вызов».
Эльдар Мурадов
Соучредитель Mama Fugu:
«Зачем поставили задачу открыться за 12 дней? Чтобы отступать некуда было и некогда раскачиваться: сами задали себе дедлайн, анонсировали дату открытия, и вперед. Решение сделать проект приняли легко и быстро; для нас это новый формат, и в этом главный интерес. И возможность для роста всех наших сотрудников, которых мы с таким трудом сохранили в пандемию».
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