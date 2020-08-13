На улице Некрасова открылся винный бар «Луч» от владельцев Warszawa

«Луч» открылся на улице Некрасова, 50 в техническом формате 28 марта, в ночь перед карантином, после чего сразу закрылся — а сейчас заработал в плановом режиме. Здесь можно попробовать более 20 видов вин по бокалам, несколько спритцей, баскский сухой сидр и баварский лагер на кране.

Из закусок к вину подают чикетти из-под ножа — итальянский аналог тапасов, оливки, артишоки, сыры и мясо.

«Луч» открыли владельцы бара Warszawa вместе с бывшими сотрудниками «СупВино» и «Общество чистых тарелок». По пятницам и субботам здесь будут проходить диджей-сеты.