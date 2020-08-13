На улице Некрасова открылся винный бар «Луч». По соседству с Мальцевским рынком теперь можно взять более 20 видов вин по бокалам, несколько спритцей, а также чикетти.
На улице Некрасова открылся винный бар «Луч» от владельцев Warszawa
«Луч» открылся на улице Некрасова, 50 в техническом формате 28 марта, в ночь перед карантином, после чего сразу закрылся — а сейчас заработал в плановом режиме. Здесь можно попробовать более 20 видов вин по бокалам, несколько спритцей, баскский сухой сидр и баварский лагер на кране.
Из закусок к вину подают чикетти из-под ножа — итальянский аналог тапасов, оливки, артишоки, сыры и мясо.
«Луч» открыли владельцы бара Warszawa вместе с бывшими сотрудниками «СупВино» и «Общество чистых тарелок». По пятницам и субботам здесь будут проходить диджей-сеты.
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«Луч»
Адрес: улица Некрасова, 50
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