Недавно открывшийся на Исаакиевской площади Memo уже стал одной из главных точек притяжения для любителей стейков и мяса на открытом огне, которое составляет основу местного меню. Разбираемся вместе с командой проекта, как устроен ресторан, украшенный живым оливковым деревом и прославившийся за лето диджей-сетами во внутреннем дворе в итальянском стиле.
Блюда из помпейской печи, осьминог на гриле, редкие вина и авторские коктейли – что дегустировать в ресторане Memo
Концепция
Ресторан с огненной кухней, как ее называет команда проекта, появился на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы осенью. Название Memo («memory» - память) было выбрано как дань уважения самому древнему способу приготовления пищи – на открытом огне. Внутреннее пространство на 150 мест поделено на две зоны: вокруг show kitchen, не мешая друг другу, вечером собираются компании друзей и гости с детьми, а в районе бара – пары на романтический ужин. Кроме этого, для деловых переговоров есть отдельный зал на 12 человек с плотными шторами и французским окном: с улицы посетителей не видно. Летом до снятия большего количества ограничений Memo запустили террасу на 50 посадочных мест с установкой для диджей-сетов, за которую встают легенды отечественной сцены DJ Нил и DJ Антонио, – результат: овербукинг с пятницы по воскресенье – столики надо бронировать заблаговременно.
Матвей Язвов
Управляющий
Наш Мемо – это ресторан делового и семейно-тусовочного формата. В основе концепции лежит понятие качества: продуктов, высокие стандарты сервиса, а наш интерьер и декор – это натуральные материалы: шерсть, мрамор, камень, натуральная кожа, даже оливковое дерево – тоже настоящее (Улыбается.), а к персоналу предъявляются самые высокие требования. Все наши сотрудники владеют русским и английским языками в совершенстве, также способны поддержать диалог на других языках. При этом цены в Memo не завышены, ведь мы хотим, чтобы у всех была возможность попробовать блюда нашей исключительной кухни.
Кухня
Memo – ресторан мясной кухни, хотя наблюдается и средиземноморский уклон: один из хитов ресторана – осьминог на гриле. Мясо здесь готовят на углях, открытом огне и в помпейской печи на березовых дровах. Интерьер дополняет камера сухого вызревания, где нашлось место не только говядине высшего сорта, но и мясу ягненка. Любителям стейков будет из чего выбрать: рибай на кости, портерхаус, ковбой и томагавк всегда в наличие. Меню – это микс блюд разных стран мира: в закусках значится севиче гриль трех видов – тунец, креветки, лосось – и специалитеты из мяса собственного производства. В горячем – наряду с классическим боком ягненка и стейками прописаны кебаб из баранины с фисташками и пиде с ковурмой, так называемый турецкий гуляш. На десерт предлагают баклаву и малиновый пай. Отдельный акцент сделан на кастомизированных петербургских позициях: так, рекомендуют отведать баранину по-монферрански (голень барашка томят в печи на протяжении 18-20 часов!) и безе с заварным кремом, вишней, фисташками, малиной и чипсами из апельсина (фантазия на тему десерта «Павлова»).
Артем Заварницин
Шеф-повар
Основа нашего меню – халяльное мясо, которое мы готовим на открытом огне или в печи. Если вы у нас впервые, я бы предложил начать с фирменного тартара: его мы выкладываем, будто это традиционное итальянское оссобуко. Из супов стоит присмотреться к нью-йоркскому чаудеру с кальмаром, лососем, говяжьим беконом и обжаренными овощами. На горячее – можно взять классический стейк или утиную ножку конфи с тыквой. А на сладкое горячо рекомендую наш авторский муссовый десерт «Угли-угли» из манго-маракуйи и крем-брюле, покрытого темным шоколадом.
Бар
Отдельная гордость Memo – это винная карта, насчитывающая более 150 позиций, которые охватывают исключительные экземпляры Старого света, классику Италии, Испании, Франции и Нового света. Нашлось место и трендовой органике, и оранжевым винам. В разделе коктейлей значатся традиционные наименования и авторские. Среди вторых – Monkey Tea на основе скотча, чайного кордиала и амаро, Mint Gimlet на джине, мяте и апельсиновой горечи и Paloma #5 с текилой, грейпфрутом и специями. Если хочется безалкогольного, то в Memo предложат домашние лимонады.
Сергей Лукинов
Шеф-сомелье
При составлении карты мне хотелось правильно совместить классику, органику и необычные позиции, например, из Словении. У нас даже есть вина, которых в городе всего 50 бутылок. В Memo очень много мяса, приготовленного на открытом огне, с которым можно все время брать разные наименования из карты, находить новые гастрономические оттенки и по-новому раскрывать для себя вкус и вина, и блюда.
Ресторан Memo, ул. Малая Морская, 23, тел. 8 (812) 330-2323, memo.rest
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