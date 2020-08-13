Блюда из помпейской печи, осьминог на гриле, редкие вина и авторские коктейли – что дегустировать в ресторане Memo

Кухня

Memo – ресторан мясной кухни, хотя наблюдается и средиземноморский уклон: один из хитов ресторана – осьминог на гриле. Мясо здесь готовят на углях, открытом огне и в помпейской печи на березовых дровах. Интерьер дополняет камера сухого вызревания, где нашлось место не только говядине высшего сорта, но и мясу ягненка. Любителям стейков будет из чего выбрать: рибай на кости, портерхаус, ковбой и томагавк всегда в наличие. Меню – это микс блюд разных стран мира: в закусках значится севиче гриль трех видов – тунец, креветки, лосось – и специалитеты из мяса собственного производства. В горячем – наряду с классическим боком ягненка и стейками прописаны кебаб из баранины с фисташками и пиде с ковурмой, так называемый турецкий гуляш. На десерт предлагают баклаву и малиновый пай. Отдельный акцент сделан на кастомизированных петербургских позициях: так, рекомендуют отведать баранину по-монферрански (голень барашка томят в печи на протяжении 18-20 часов!) и безе с заварным кремом, вишней, фисташками, малиной и чипсами из апельсина (фантазия на тему десерта «Павлова»).