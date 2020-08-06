Команды запускают не просто кофейню со спешлти-кофе, но и планируют организовать тем самым площадку для консолидации интересов творческой молодежи. Здесь будут проводить лекции и практики о кофе и аудио-визуальном искусстве, вечеринки и музыкальные джемы на аналоговом оборудовании, выставки фотографии и современного искусства, а также записывать подкасты.

«Мы видим ОИМ как музыкальную кофейню с диджей-сетами, лайвами, джемами, кассетным проигрывателем и образовательной программой. Одной из наших целей является не просто предложить нашим гостям некий контент, но и создать что-то вроде лаборатории, в рамках которой вы сможете развиваться вместе с нами. Мы хотим создать место, которое объединит людей, горящих своим творчеством и желающих показать миру свой подход к искусству», — говорят о проекте его авторы.

Сейчас команда готовит кафе к открытию — оно займет пространство на третьем этаже в здании на Конюшенной площади, прямо над клубом «Кружок». Для того, чтобы завершить подготовку, необходимо 125 тысяч рублей — большая часть средств пойдут на систему вентиляции. В настоящий момент открыт сбор средств — помочь проекту можно по ссылке.

Петербургский музыкальный лейбл и сообщество энтузиастов электронной музыки Konus Records за два года существования запустили собственную серию вечеринок в «Кружке» и баре-прачечной «Стирка 40», а также шоу на TESTFM — онлайн-радио, которое продвигает локальную электронную сцену из секретной студии в Петербурге (лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!). Резидентов комьюнити Никиту Азелицкого, Костю Праткова, Диму Лейченко, Илью Галича и Стилиста можно увидеть за пультом от Stackenschneider и raf25 до кафе «Гусары» и «Хачапури и вино».