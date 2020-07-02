Клуб Blank открывает террасу с летним баром, едой от кафе «ЮИ» и музыкой от резидентов

Первые диджей-сеты отыграют уже на этих выходных. В субботу, 4 июля, с 16:00 и до полуночи за пультом Zaletny, Andrey Kaptsan, Tolya Klepalov и Void Of Gene, а в воскресенье — El, Shutta, Prisheletz и Eostra. Несмотря на запуск летнего кафе, «это не станет полновестным возвращением» — в каждый из дней терраса будет открыта с ограничением по времени, а вход на остальную территорию клуба закрыт.

«Мы скучали и очень давно не видели друг друга. Это не станет полновесным возвращением. Мы осознаем все сложности и ограничения, которые диктует настоящее время. Мы явно не сможем вместить всех желающих — необходимость соблюдения мер предосторожности сохраняется. Если вы готовы прервать разлуку, радоваться живому общению и эмоциям на нашей обновленной террасе, то по-дружески рекомендуем решить вопрос со входом сейчас», — говорят в клубе.

А еще во дворе «Танцплощадки» на Конюшенной площади открылось «Кафе танцующих огней». Новая локация станет сразу и «кафе-приключением», и «кафе-оазисом» — с едой от «Общества чистых тарелок» и баром от Mishka. Также в выходные будут проходить различные ивенты с диджей-сетами, пинг-понгом и баскетболом. «Вместо всего, что было с нами до этого дня — теперь только «Кафе танцующих огней» (и коробки). Ближайший месяц в «Кафе танцующих огней» — катакомбы свободы на задворках мира»!