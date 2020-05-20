Братья Березуцкие не станут открывать панорамный ресторан в Лахта Центре

Партнером рестораторов в новом заведении должен был стать петербургский топ-мененеджер структур «Газпрома» Иван Сибирев, однако недавно он продал свою долю в бизнесе. «Открытие ресторана в «Лахта-центре» подразумевалось совместно с нашим прошлым инвестором. Так как мы разошлись, естественно, мы не будем заниматься и Лахта Центром. Это точно», — сообщили Березуцкие в интервью Market Media.

На вопрос, кто вместо них собирается развивать заведение, которое должно было открыться на 75 и 76 этаже главного петербургского небоскреба братья ответить не могут и говорят, что не хотят даже думать об этом.

Предложенная ими концепция предусматривала создание ресторана современной русской кухни, основанной на использовании уникальных продуктов из каждого региона страны. Согласно концепции, это позволило бы в полной мере продемонстрировать гастрономическое разнообразие России. Новое заведение должно было расположиться в общественной зоне Лахта Центра на высоте 315 и 319,2 метров соответственно.

Напомним, Иван Березуцкий, шеф-повар PMI Bar в Петербурге, и его брат Сергей Березуцкий, бывший шеф-повар московского ресторана «Как есть», открыли в столице собственный ресторан Twins в 2014 году на Малой Бронной, а затем запустили флагманский проект Twins Garden на Страстном бульваре, который регулярно входит в список лучших ресторанов мира, в 2019 году он занял 72 место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.



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