Напомним, ранее петербургские бары присоединились к онлайн-проекту Stay the Fuck Home Bar, где можно выпить во время карантина. Stay the Fuck Home Bar создан по аналогии с сайтом Chatroulette. Внутри есть несколько «комната», каждая из которых рассчитана на 12 человек. Общаться внутри «комнат» можно как с друзьями, создавая видеоконференции, так и с незнакомыми людьми — чтобы пригласить в бар, достаточно скопировать и отправить ссылку-приглашение. «Собака.ru» также рассказала, где можно заказать еду, если вы уже самоизолировались. Более 50 вариантов!