Команда Duo Band открывает виртуальный суши бар Sushi by Duo. Об этом они рассказали в Instagram.
Duo Band открывает виртуальный суши-бар Sushi by Duo
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Друзья, сегодня мы открываем наш первый виртуальный суши бар Sushi by Duo! Будем доставлять вам домой наши суши, роллы и сашими. Каждый день с 12 до 22 часов. По центру будем развозить сами , а туда куда мы не сможем нам поможет Яндекса Еда, у них просто невероятная зона доставки. Вся актуальная информация, телефон , режим работы, меню, новинки - а их будет очень и очень много, будет появляться Инстаграмм @sushibyduo и на сайте , его можно будет найти в профиле. (Сайт правда запустим только завтра , поэтому смотрите меню в сторис и звоните) А ещё, в стенах родоначальника нашей банды - Duo Gastrobar мы открыли продуктовую лавку. Сыры, Морепродукты, Парма, овощи и фрукты а так же конечно же наши суши и вино по супер ценам на вынос теперь можно все это купить по адресу Кирочная 8Б , место с которого все начиналось перерождается уже в третий раз!
Каждый день с 12 до 22 часов будет осуществляться доставка на дом суши, роллов и сашими. В центре города развозить заказы будут работники суши-бара, а в другие районы – курьеры Яндекс.Еды. Все подробности можно посмотреть в меню в инстаграме проекта.
Помимо этого, в стенах Duo Gastrobar открылась продуктовая лавка. Там можно купить сыры, морепродукты, парму, овощи и фрукты, а также суши и вино на вынос.
Напомним, ранее петербургские бары присоединились к онлайн-проекту Stay the Fuck Home Bar, где можно выпить во время карантина. Stay the Fuck Home Bar создан по аналогии с сайтом Chatroulette. Внутри есть несколько «комната», каждая из которых рассчитана на 12 человек. Общаться внутри «комнат» можно как с друзьями, создавая видеоконференции, так и с незнакомыми людьми — чтобы пригласить в бар, достаточно скопировать и отправить ссылку-приглашение. «Собака.ru» также рассказала, где можно заказать еду, если вы уже самоизолировались. Более 50 вариантов!
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