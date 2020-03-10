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Ossi bar вновь открылся на улице Некрасова

На улице Некрасова перезапустился Ossi bar. Ранее заведение продюсера Варвары Котелевской и бартендера Ольги Фрау (Holy Water, Unterwelt) работало на набережной Фонтанки, но было вынуждено переехать из-за проблем с арендой.

Ossi bar открылся на набережной Фонтанки, 51-53 в феврале 2019 года — вдохновленный эстетикой Восточного Берлина конца 80-х. Название выбрали соответствующее: Ossi — прозвище, которым жители Западной Германии называли жителей ГДР. 

В меню на Некрасова пока представлены только пиво и сидры, безалкогольные напитки и закуски — сэндвич с курицей и руколой или моцареллой и томатами (250 рублей), сырная и мясная тарелки (300 рублей), острый чечил, вяленая горбуша (220 рублей), а также орешки (100-200 рублей). В дальнейшем ассортимент напитков будет расширен.  

 
            

Ossi bar
Адрес: улица Некрасова, 39
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Дарья Гладких,
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