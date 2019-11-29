Сеть ресторанов русской кухни «Теремок», которая недавно отметила 20-летний юбилей, переходит на концепцию индивидуального оформления каждого заведения. В основе авторского дизайна – декор с яркими акцентами, узорная плитка, натуральные материалы и теплые фактуры.
«Теремок» разработает авторский дизайн для всех заведений сети
Дизайн
Первый «Теремок» в новом формате открылся в торгово-развлекательном центре «Питерлэнд». Среди дизайнерских решений, которые применили на площади 300 кв. м – панорамные окна в пол, живые растения, авторский декор и просторная лаундж-зона. Еще один ресторан в октябре запустили на Петроградской стороне, на Кронверкском проспекте, 47. Ответственным за интерьер стал архитектор Вячеслав Хомутов и его бюро Haubaus, который заложил в основу концепции яркие акценты. Теплую и уютную атмосферу создали благодаря деревянной мебели, светильникам ручной работы, узорной плитке и светлым оттенкам в отделке.
Кухня
Два года назад «Теремок» перешел на новый формат фаст-кэжуал. В сети придерживаются главных тенденций гастрорынка и подают правильную домашнюю еду — все свежее и натуральное. Так, в заведениях не используют заморозку, а готовят здесь и сейчас из качественных фермерских продуктов. Еще одна инновация на кухне – разделение зоны заказа и приготовления. Теперь повара в ресторанах будут только готовить, а обслуживать посетителей будут другие сотрудники. Эта технология уже запущена в торговом комплексе «Мега Парнас».
Производство
За последнее время сеть «Теремок» значительно расширилась и продолжает активно развиваться, поэтому мощностей уже не хватает и в следующем году планируется переезд на большое производство, что в том числе позволит создать новые блюда, которые дополнят меню ресторанов.
Сервис и технологии
Среди главных задач сети – ускорить обслуживание гостей и сократить время на ожидание заказа до 10 минут. Именно поэтому у «Теремка» скоро появится собственная программа лояльности и возможность дистанционно заказать любимые блюда через мобильное приложение. Указав нужное время онлайн, забрать заказ можно будет без ожидания. Сейчас во всех ресторанах работает сервис «Спасибо» от Сбербанка, позволяющий накапливать бонусы, которые можно обменивать на блюда и напитки.
Виталий Свидовский
генеральный директор сети «Теремок» в Петербурге
Наша задача в том, чтобы полностью уйти от повторений. Фактически мы выводим на рынок новый потребительский опыт. Наши гости все также уверены во вкусе своих любимых блюд, но наш подход к оформлению заведений откроет для них новый, индивидуальный «Теремок». Этот раздел нашей истории не про прибыль, а про впечатления, которые мы создаем у гостей каждый день, будь то завтрак, обед или ужин.
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