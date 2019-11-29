«Теремок» разработает авторский дизайн для всех заведений сети

генеральный директор сети «Теремок» в Петербурге

Наша задача в том, чтобы полностью уйти от повторений. Фактически мы выводим на рынок новый потребительский опыт. Наши гости все также уверены во вкусе своих любимых блюд, но наш подход к оформлению заведений откроет для них новый, индивидуальный «Теремок». Этот раздел нашей истории не про прибыль, а про впечатления, которые мы создаем у гостей каждый день, будь то завтрак, обед или ужин.